Tom et Jerry.

Sortie DVD/BLURAY du 22 septembre 2021.







Durée : 1h41.



Genre : Comédie, Animation, Action, Pour enfants.



Résumé : Kayla, une jeune organisatrice de mariage embauche Tom pour chasser Jerry qui a décidé de s’installer dans le plus bel hôtel de New York, la veille du mariage du siècle. Mais la course poursuite entre le chat et la souris risque bien de gâcher la fête, voire de détruire l’hôtel !



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 5.3/10 (Votants : 28 755 Internautes).



