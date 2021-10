[TEST Jeu PC] New World.

AMAZON GAME STUDIOS nous propose un nouveau jeu PC : New World.







Editeur(s)/Développeur(s) : Amazon Game Studios.



Sortie France : 28 septembre 2021.



Genre(s) : MMO.



Mode(s) : Multi en ligne.



Classification : Interdit au moins de 13 ans.















Résumé : Sculptez votre propre destin dans New World, un jeu massivement multijoueur en monde ouvert, situé sur une terre maudite, un monde en évolution selon les saisons, la météo et l'heure de la journée. Regroupez vous pour traquer des monstres et bâtir des civilisations florissantes, ou pour survivre face à des terreurs surnaturelles et des bandits meurtriers.



Un trailer du jeu (VO) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



