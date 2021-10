TECHPOWERUP nous propose le test du : SilentiumPC Fera 5 & Fera 5 Dual Fan.







SilentiumPC a vu le jour en 2007. La société polonaise a parcouru un long chemin depuis lors. Elle a commencé modestement avec la sortie de son ventilateur "Zephyr". Depuis ces humbles origines, elle s'est développée, remportant de nombreuses récompenses en cours de route. Après avoir commencé modestement en proposant un seul ventilateur, les produits de la société comprennent désormais des ventilateurs, des refroidisseurs de CPU, des boîtiers, des alimentations et des refroidisseurs de liquide tout-en-un. Avec des conceptions cohérentes axées sur la valeur, ils continuent à se développer, et il sera donc intéressant de voir où ils vont à partir de maintenant.







Dans l'article d'aujourd'hui, je vais examiner les SilentiumPC Fera 5 et Fera 5 Dual Fan. Alors que les refroidisseurs sont essentiellement les mêmes, avec le dernier ayant un deuxième ventilateur, plus de flux d'air signifie généralement une meilleure performance. Cependant, puisque les deux refroidisseurs partagent le même design et les mêmes caractéristiques, je vais couvrir les deux dans cette revue. Il suffit de dire que je suis assez intrigué depuis que la société soutient ces refroidisseurs avec des garanties de six ans. Compte tenu de la nature économique des conceptions, cela me fait penser qu'il peut y avoir plus à ces refroidisseurs que prévu à première vue.



Voici la fiche technique du FERA 5 :







Voici la fiche technique du FERA 5 Dual FAN :







