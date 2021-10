Razer lance de nouveaux composants pour PC à la RazerCon 2021.



Razer lance des composants de PC de jeu haut de gamme lors de l'exposition virtuelle RazerCon 2021, avec les ventilateurs haute performance Razer Kunai, le refroidisseur de liquide tout-en-un Razer Hanbo, l'alimentation Razer Katana et le contrôleur de ventilateur PWM Razer. Ces nouveaux produits sont conçus pour permettre aux passionnés de construire des PC de jeu de haute performance. Les nouveaux composants comprendront des ventilateurs de boîtier hydrauliques de pointe, des refroidisseurs de liquide tout-en-un, une variété d'alimentations de pointe classées platine et des contrôleurs pour des performances et une personnalisation maximales. Les nouveaux Razer Kunai, Razer Hanbo et Razer Katana sont tous dotés d'un éclairage RGB alimenté par Razer Chroma.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Razer Kunai Fans







Les Razer Kunai sont des ventilateurs de boîtier de PC haute performance dotés de la dernière technologie de roulement hydraulique du secteur. Ces ventilateurs d'avant-garde sont conçus pour offrir un débit d'air maximal et sont optimisés pour refroidir efficacement le PC tout en offrant une acoustique plus silencieuse. Disponibles en tailles de 120 et 140 millimètres, les ventilateurs sont équipés de LED avec un large éventail de capacités d'éclairage RVB pour s'adapter à la forme et au style de tout PC de jeu.



Refroidisseur de CPU Razer Hanbo AIO







Les Razer Hanbo sont des refroidisseurs de liquide tout-en-un (AIO) disponibles dans un capuchon de pompe RGB adressable. Nées d'un partenariat technologique entre Razer et Asetek, ces solutions de refroidissement informatique de pointe offrent une performance maximale de refroidissement thermique des CPU et sont disponibles en tailles de radiateur de 240 et 360 millimètres. Avec une conception optimisée de l'admission de la pompe pour un fonctionnement silencieux et une fiabilité accrue, le refroidisseur de liquide offre des performances de jeu fiables tout en incluant un éclairage RVB personnalisable et adressable. À l'avenir, Razer et Asetek continueront à collaborer sur la toute nouvelle technologie de refroidissement AIO.



Bloc d'alimentation Razer Katana







Les Razer Katana sont des alimentations ATX classées Platinum qui fournissent la puissance nécessaire avec les performances, la fiabilité et le support CPU/GPU que les joueurs souhaitent. Ces alimentations entièrement modulaires comportent des composants électriques de première qualité pour une alimentation ultra-efficace, capable de fournir une alimentation propre et constante aux PC de jeu. Disponibles dans une variété de puissances allant de 750 à 1 200 watts dans un classement Platinum, et une alimentation exclusive de 1 600 watts dans un classement Titanium, la gamme complète comprend un ventilateur aRGB à zéro RPM et une compatibilité totale avec Razer Chroma.



Contrôleur de ventilateur PWM Razer







Razer lancera également un nouveau contrôleur de ventilateur à modulateur de largeur d'impulsion (PWM) conçu pour prendre en charge jusqu'à huit ventilateurs Razer Kunai. Le contrôleur de ventilateur PWM Razer s'intègre au logiciel Razer Synapse pour un contrôle personnalisable de la courbe du ventilateur afin d'améliorer le flux d'air et les performances thermiques de tout PC de jeu.



Prix et disponibilité



Razer commencera à expédier les nouvelles lignes de produits aux États-Unis ce mois-ci et le déploiement dans le reste du monde commencera plus tard cette année.



- Razer Kunai : Il sera disponible le 21 octobre 2021. Le prix est de : 49.99 euros - Cliquez ICI,

- Razer PWM PC Fan Controller : Il sera disponible le 21 octobre 2021. Le prix est de : 54.99 euros - Cliquez ICI,

- Razer Hanbo : TBA, à venir en novembre 2021,

- Razer Katana : TBA, à venir l'année prochaine.



