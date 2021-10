Dévoilement de la mémoire DDR5 G.SKILL Ripjaws S5 Low-Profile.



G.SKILL continue d'élargir sa gamme de mémoires DDR5 à l'approche du lancement de la prochaine génération de plateformes compatibles DDR5. Aujourd'hui, G.SKILL présente la mémoire DDR5 Ripjaws S5 Low-Profile qui rejoint les Trident Z5 et Trident Z5 RGB. La Ripjaws S5 a une hauteur de seulement 33 mm. Chaque G.SKILL Ripjaws S5 est créée avec des circuits intégrés de mémoire haute performance sélectionnés à la main et ayant subi des tests de performance stricts de la part de G.SKILL afin de fournir les meilleures performances, compatibilité et stabilité. La mémoire G.SKILL Ripjaws S5 Low-Profile Series est proposée dans les couleurs Noir mat et Blanc mat.











Découvrez des performances exceptionnelles



Basée sur des décennies d'expérience dans le développement de mémoires de haute performance, la série de mémoires DDR5 Ripjaws S5 de G.SKILL est conçue avec des circuits intégrés de haute qualité sélectionnés à la main, conçue pour des performances à grande vitesse et testée pour être compatible avec une large gamme de cartes mères compatibles DDR5. Au lancement, Ripjaws S5 est disponible jusqu'à la vitesse de mémoire DDR5-6000, ce qui en fait le choix idéal pour découvrir les hautes performances de la mémoire DDR5 de nouvelle génération.



La super-vitesse dans le style



La nouvelle série G.SKILL Ripjaws S5 adopte un design chromatique minimaliste inspiré des bandes et des grilles de course classiques, disponible en noir mat ou en blanc mat pour s'adapter à une grande variété de thèmes de construction de PC.



Conception à profil bas de 33 mm



Avec un profil bas de seulement 33 mm, la mémoire G.SKILL Ripjaws S5 est un choix idéal pour les constructions mini-ITX compactes ou les systèmes avec de grands refroidisseurs de CPU.



Débloquer une capacité plus élevée avec la mémoire DDR5



La mémoire DDR5 est conçue pour prendre en charge une capacité de module accrue, à partir de 16 Go par module et jusqu'à 128 Go par module. Cela débloque les limites de capacité plus élevées pour un flux de travail plus fluide sur les charges de travail exigeantes, telles que la création de contenu, l'édition vidéo, le rendu d'animation et le calcul scientifique.



Disponibilité et spécifications



Les spécifications de la mémoire DDR5 haute vitesse G.SKILL Ripjaws S5 Low-Profile seront disponibles via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL en novembre 2021. Pas de prix pour le moment.



