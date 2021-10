Et







Les problèmes de performance de Windows 11 sur Ryzen sont corrigés par des mises à jour de Microsoft et AMD.



Microsoft et AMD ont publié jeudi des mises à jour logicielles qui corrigent les deux problèmes de performance affectant les processeurs AMD Ryzen avec Windows 11. Ces deux problèmes sont une latence anormalement élevée du cache L3 et un système de "Preferred Cores" défectueux. Les sociétés ont estimé que ces problèmes avaient un impact sur les performances des processeurs Ryzen sous Windows 11 pouvant aller jusqu'à 15 %.















Les deux problèmes sont corrigés par des méthodes distinctes. Le bogue de latence du cache L3 est corrigé par un correctif de Windows Update, qui a été publié maintenant en tant qu'Update Preview (un Update Preview n'est pas une "bêta", mais une mise à jour logicielle publiée avant son "patch Tuesday" désigné). La mise à jour est décrite sous KB5006746, et les systèmes Windows 11 mis à jour avec cette mise à jour ont leur version d'OS définie comme "build 22000.282". La mise à jour suivante restaure le mécanisme Preferred Cores qui s'appuie sur UEFI-CPPC2. Cette mise à jour se présente sous la forme d'une mise à jour du logiciel du chipset AMD.



Vous devrez télécharger et installer les deux éléments suivants :



- Windows 11 October 21, 2021 Update Preview KB5006746 : Cliquez ICI,

- AMD Chipset Driver Software 3.10.08.506 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP