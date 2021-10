Les utilitaires AMD Bug Report Tool et Cleanup Utility compatibles Windows 11.



AMD a mis à jour les utilitaires Bug Report Tool et Cleanup Utility pour prendre en charge le nouveau système d'exploitation Microsoft Windows 11 en plus de Windows 10.







L'application AMD Bug Report Tool (BRT) est apparue durant l'été 2020 dans les drivers Radeon Software et permet aux utilisateurs de signaler facilement à AMD des problèmes de compatibilité, de stabilité ou de performances rencontrés avec le pilote graphique. Si l'utilisateur le souhaite, les informations sur la configuration matérielle/logicielle et sur le bug lui-même (rapport de crash, logs...) sont automatiquement transmises aux développeurs d'AMD pour que le cas soit étudié et un correctif éventuellement mis au point. Un formulaire permet également à l'utilisateur d'apporter des précisions. Si cet utilitaire Bug Report Tool est désormais intégré aux drivers graphiques Radeon Software, il faut savoir que l'on peut également le télécharger sous la forme d'une application autonome ce qui peut être utile pour signaler des dysfonctionnements d'autres pilotes ou logiciels AMD comme le pilote Chipsets, l'application mobile AMD Link ou encore l'application d'overclocking Ryzen Master.



L'autre utilitaire AMD dont la compatibilité avec Windows 11 a été validée n'est autre que le Cleanup Utility. Ce dernier permet de nettoyer toutes traces des drivers AMD sur le système en vue d'une réinstallation propre. Cela peut être utile si la désinstallation conventionnelle des pilotes AMD via le panneau de configuration Windows ne fonctionne pas ou bien si l'on souhaite passer à une autre marque de carte graphique. Les différents drivers AMD peuvent être supprimés grâce au Cleanup Utility comme les pilotes graphiques, le panneau de configuration Radeon Software, les pilotes audio DisplayPort/HDMI... En revanche, le Cleanup Utility ne supprime pas les drivers des chipsets AMD comme les pilotes SATA, USB, GPIO car cela pourrait créer plus de problèmes qu'autre chose. La suppression de tous les éléments peut durer jusqu'à 15 à 20 minutes et il est conseillé de redémarrer le système en mode sans échec avant de lancer l'utilitaire.



A noter que les versions de ces deux outils proposées par AMD sur son propre site web ne sont pas à jour. Nous avons donc extrait leur dernière version 21.30 datée du 5 octobre 2021 depuis le pack Radeon Software Adrenalin 21.10.2.



La compatibilité de certains autres logiciels AMD avec Windows 11 n'a toujours pas été confirmée officiellement comme l'application d'overclocking AMD Ryzen Master, les drivers SATA/NVMe RAID, le pilote StoreMI... Espérons que le constructeur se penche bientôt sur leur cas.



Téléchargement



- Application AMD Bug Report Tool 21.30.25.05 pour Windows 10/11 : Cliquez ICI.

- Application AMD Cleanup Utility 21.30 pour Windows 7/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



