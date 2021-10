ROCCAT dévoile le clavier Vulcan TKL PRO en blanc.



ROCCAT, la marque de périphériques PC de Turtle Beach basée à Hambourg, en Allemagne, a révélé aujourd'hui sa version Arctic White du clavier Vulcan TKL Pro, ajoutant une autre option à sa série de claviers de jeu PC primés. ROCCAT a dévoilé son tout premier clavier mécanique Vulcan doté du Titan Tactile Switch en 2018 au Computex de Taïwan, suivi du Titan Speed Switch en 2019.







En septembre 2020, ROCCAT a ajouté les nouveaux Titan Optical Switches et un design plus petit sans touches. Les commutateurs optiques Titan offrent aux joueurs sur PC un véritable avantage concurrentiel, avec des frappes de touches qui s'enregistrent 40 fois plus vite que les commutateurs mécaniques classiques, et avec une durée de vie deux fois plus longue. Le Vulcan TKL Pro White est la nouvelle version sans clé du Vulcan Pro de taille normale.



Le design épuré de la Vulcan TKL Pro White, avec sa plaque supérieure en aluminium brossé argenté et ses touches Arctic White, est le complément parfait pour les joueurs qui cherchent à maximiser leur configuration de bureau ROCCAT Arctic White pour une plus grande amplitude de mouvement de la souris.







" C'est formidable de voir que le Vulcan blanc sans tenkey reçoit autant de réactions positives de la part de nos fans ", a déclaré René Korte, fondateur de ROCCAT et directeur général des périphériques PC chez Turtle Beach. "Nous avons en fait révélé le Vulcan TKL Pro White pour la première fois en mai en le glissant en arrière-plan de la vidéo annonçant notre partenariat avec SypherPK. Après cela, nous avons vu de nombreuses demandes pour une version blanche, et nous sommes toujours heureux de livrer ce que la communauté souhaite."



Le Vulcan TKL Pro White, comme le Vulcan Pro original, est la combinaison parfaite d'un design et d'une technologie innovants, ce qui le rend indispensable pour les joueurs qui exigent fiabilité et performance. Le Vulcan TKL Pro White est équipé du tout dernier commutateur optique Titan de ROCCAT, qui se déclenche et offre un niveau ridicule de vitesse et de réactivité tout en conservant la sensation de frappe mécanique caractéristique. Les commutateurs optiques Titan de ROCCAT durent également plus longtemps que les commutateurs mécaniques standard, doublant leur durée de vie à 100 millions de frappes. L'élégante plaque en aluminium argenté du Vulcan TKL Pro White renforce également le clavier pour plus de solidité et de durabilité et lui confère son look unique.



Le facteur de forme plus petit sans touches permet aux joueurs de jouer dans une position plus naturelle et plus confortable et offre la possibilité d'effectuer une plus grande variété de mouvements de souris. Le design plus petit du clavier et le câble USB-C tressé détachable en font également le compagnon idéal des joueurs en déplacement qui ont besoin de performances constantes. Ses touches à profil bas offrent une position de main plate conduisant à moins de fatigue sur de longues périodes de jeu ou de frappe, et pour plus de fonctionnalité, le Vulcan TKL Pro White dispose de commandes audio de type mixeur.



Pour compléter son look élégant, le Vulcan TKL Pro White comprend le système d'éclairage AIMO de ROCCAT et offre une esthétique d'illumination vive à travers le boîtier transparent des touches du commutateur optique Titan. Le Vulcan TKL Pro White peut être synchronisé avec d'autres dispositifs compatibles AIMO grâce au logiciel Swarm de ROCCAT.



Disponibilité et Prix



Le Vulcan TKL White est disponible en précommande dès aujourd'hui pour un prix de vente conseillé de 164.90 euros et sera disponible à la vente le 6 décembre 2021 chez les détaillants participants.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



