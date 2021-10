Le CPU AMD Ryzen Threadripper 5975WX 'Chagall' HEDT avec 32 cœurs Zen 3 a été testé, 10% plus rapide que le Threadripper 3990X 64 cœurs.



Le CPU Ryzen Threadripper 5975WX HEDT d'AMD, qui fait partie de la gamme Chagall et comporte 32 cœurs Zen 3, a été testé dans Geekbench 5. D'après les chiffres de performance, la puce surpasse facilement un CPU Threadripper 64 cœurs basé sur Zen 2.







La puce AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX a été testée sur la plateforme Cloudripper qui comporte une carte mère Cloudripper-CGL utilisée comme plateforme de test interne d'AMD pour les puces Chagall basées sur Zen 3. La famille AMD Ryzen Threadripper 5000 & Pro 5000 fera partie de la gamme HEDT de nouvelle génération, remplaçant les familles Threadripper 3000 & Pro 3000 basées sur le Zen 2.



Le processeur HEDT comporte 32 cœurs et 64 threads, le changement majeur étant l'architecture elle-même qui a été mise à jour avec Zen 3. Les cœurs Zen 3 d'AMD sont arrivés sur presque tous les segments de processeurs AMD, à l'exception de la gamme HEDT. Certains diront qu'il est trop tard pour sortir le Zen 3 maintenant, mais il a encore beaucoup trop de punch pour le segment HEDT.



Les horloges sont évaluées à une base de 3,60 GHz et la fréquence de boost est évaluée à 4,5 GHz sur tous les cœurs. La puce dispose de 128 Mo de cache L3, ce qui signifie qu'elle est basée sur quatre CCD au lieu du paquet phare de 8 CCD. La plate-forme de test utilisée comportait 128 Go de mémoire DDR4.







En termes de performances, l'AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX a obtenu 1686 points dans le benchmark single-core et 27603 points dans le benchmark multi-core. Par rapport au Threadripper 3990X à 64 cœurs, la puce Zen 3 à 32 cœurs est 10 % plus rapide, ce qui est très impressionnant si l'on considère que le 3990X a deux fois plus de cœurs et de threads. Par rapport à son prédécesseur, le 3970X qui offre 32 cœurs et 64 threads, le 5975WX est jusqu'à 24% plus rapide, ce qui est dû aux horloges améliorées et à la toute nouvelle architecture Zen 3.







Processeurs AMD Ryzen Threadripper 5000 contre Intel Sapphire Rapids-X HEDT :







Les performances semblent excellentes, mais des rumeurs récentes indiquent que la gamme Threadripper 5000 est attendue en 2022. Un lancement en 2022 signifierait que les CPU Ryzen Threadripper 5000 HEDT d'AMD seront opposés à la famille Sapphire Rapids HEDT d'Intel pour la plateforme W790. Intel et AMD ont tous deux lancé leurs processeurs HEDT en novembre 2019, AMD a également sorti ses puces Threadripper pour stations de travail/prosommateurs, mais Intel n'a pas été en mesure de capturer le marché HEDT depuis lors. Avec l'arrivée de nouvelles familles de CPU HEDT en 2022, nous assisterons une fois de plus à une concurrence acharnée sur le segment, d'autant plus que les deux fabricants de CPU proposeront de toutes nouvelles architectures de cœur pour la plateforme.



