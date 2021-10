TEAM GROUP nous propose des nouvelles barrettes mémoires : La T-FORCE VULCAN DDR5.



TEAMGROUP annonce le lancement de la mémoire Gaming T-FORCE VULCAN DDR5, dotée d'un dissipateur thermique en aluminium à profil bas et dépourvue d'éclairage RGB, contrairement à la mémoire Gaming T-FORCE DELTA DDR5 annoncée précédemment. La VULCAN DDR5 est disponible en kits haute capacité allant jusqu'à 64 Go (2x32Go) et une fréquence allant jusqu'à 5200 MHz.







La mémoire TEAMGROUP T-FORCE VULCAN DDR5 Gaming a été présentée pour la première fois lors du récent événement de lancement en ligne. Elle utilise un silicone spécial conducteur thermique pour renforcer l'adhésion entre le dissipateur thermique et la mémoire, améliorant ainsi le refroidissement du circuit intégré de gestion de l'alimentation. Elle est disponible en fréquences de 4 800 MHz et 5 200 MHz et en options de capacité de bâtons simples de 16 et 32 Go et de kits bicanaux de 2X16 et 2X32 Go, répondant ainsi aux besoins d'un large éventail de consommateurs à la recherche de vitesses ultra-rapides sur les plateformes DDR5 de nouvelle génération.



La T-FORCE VULCAN DDR5 GAMING MEMORY prend en charge XMP 3.0 pour l'overclocking en un clic, la dernière technologie de profil de mémoire d'Intel. Elle est équipée d'un circuit intégré de gestion de l'énergie et comporte un code de correction d'erreur (ECC) sur puce pour une utilisation plus fiable et plus efficace de l'énergie, offrant ainsi de meilleures performances et une informatique plus stable.



Pour en savoir plus sur la gamme DDR5 de TEAMGROUP, consultez le site Web de TEAMGROUP.



