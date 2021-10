Pilote graphique 100.9955 pour les GPU intégrés Intel.







Intel propose une nouvelle version du pilote graphique DCH pour les GPU intégrés (IGP) aux processeurs Atom, Celeron, Core et Pentium à partir de la sixième génération (Skylake) jusqu'à la douzième génération (Rocket Lake).







Cette version 100.9955 (30.0.100.9955) ajoute exclusivement le support de l'encodage des vidéos H.264 et HEVC via l'API DirectX 12 sous Windows 11 avec les processeurs Core 10th Gen et supérieurs équipés d'une solution graphique Iris Plus Graphics. Cette fonctionnalité était en réalité déjà supportée depuis le pilote 100.9864 du mois de septembre mais il faut croire qu'Intel l'a encore améliorée avec cette mise à jour d'octobre.



Aucun nouveau n'est supporté par ce pilote 100.9955 mais plusieurs bugs sont en revanche corrigés en particulier dans les titres ARK : Survival Evolved, Cyberpunk 2077, Euro Truck Simulator 2, Hitman 2, Monster Jam Steel Titans 2, Marvel's Avengers, Metro Exodus, Rage 2, Star Wars : Squadrons, Warframe, Wolfenstein : Youngblood.



GPU Intel supportés



HD Graphics



- HD Graphics 500,

- HD Graphics 505,

- HD Graphics 510,

- HD Graphics 515,

- HD Graphics 520,

- HD Graphics 530,

- HD Graphics P530,

- HD Graphics 535.



Iris Graphics



- Iris Graphics 540,

- Iris Graphics 550,

- Iris Graphics 555,

- Iris Graphics P555,

- Iris Pro Graphics 570,

- Iris Pro Graphics 580,

- Iris Pro Graphics P580.



HD Graphics



- HD Graphics 610,

- HD Graphics 615,

- HD Graphics 620,

- HD Graphics 630,

- HD Graphics P630.



Iris Plus Graphics



- Iris Plus Graphics 640,

- Iris Plus Graphics 645,

- Iris Plus Graphics 650,

- Iris Plus Graphics 655.



Iris Xe Graphics



- Iris Xe Graphics,

- Iris Xe MAX Graphics.



Server GPU



- Server GPU SG-18M.



UHD Graphics



- UHD Graphics 600,

- UHD Graphics 605,

- UHD Graphics 610,

- UHD Graphics 615,

- UHD Graphics 617,

- UHD Graphics 620,

- UHD Graphics 630,

- UHD Graphics P630,

- UHD Graphics 730,

- UHD Graphics 750,

- UHD Graphics P750.



Téléchargement



- Drivers Intel Graphics 100.9955 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS