AMD et Microsoft collaborent pour une édition limitée de la carte graphique RX 6900 XT sur le thème de Halo Infinite.

C'est parti : Microsoft et AMD ont collaboré à une carte graphique spéciale, en édition limitée, sur le thème de Halo. En mettant le Halo dans un produit Halo, la nouvelle version présente un design collaboratif entre AMD et Microsoft, et approfondit le lien entre les deux sociétés. Le design s'inspire spécifiquement du personnage le plus reconnaissable de Halo, le Master Chief - Spartan John-117. La carte personnalisée est dotée d'une solution de refroidissement à triple ventilateur, personnalisée avec le vert militaire et l'or de la plaque frontale du personnage emblématique de Halo. La plaque arrière évoque également les liens avec Halo, avec un gaufrage de 117 et un logo AI bleu éclairé par des LED.











Microsoft a également profité de l'annonce de l'édition limitée de la carte graphique RX 6900 XT pour indiquer qu'il travaille en étroite collaboration avec AMD pour apporter le ray tracing à Halo infinite, en disant que "le ray tracing est l'une de nos principales priorités de développement après le lancement et nous sommes impatients de partager plus bientôt."



Intelligemment, et peut-être en tirant les leçons de ce qui s'est passé avec la sortie au détail de la console Xbox Series X personnalisée Halo infinite (qui est tombée aux mains des revendeurs en quelques minutes), la nouvelle carte graphique en édition limitée ne sera pas disponible à la vente ; au lieu de cela, " AMD, Halo et d'autres partenaires offriront aux joueurs de multiples opportunités au cours des prochaines semaines pour mettre la main sur une carte. " Regardez après la pause pour la vidéo teaser du produit.



