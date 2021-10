CORSAIR lance les nouveaux waterblocks de refroidissement personnalisé pour processeur PRO pour Intel Alder Lake.



CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle génération PRO de waterblocks de refroidissement personnalisé pour processeur à hautes performances dans la série Hydro X Series primée : le XC5 RGB PRO et le XC7 RGB PRO. Dotés de 110 micro-ailettes de refroidissement hautement efficaces et d’une conception de flux à répartition quadruple innovante, ces nouveaux waterblocks garantissent un refroidissement extrême avec un éclairage RGB intense au cœur de votre boucle. Compatible avec toute une série de processeurs modernes allant d’Intel à AMD, incluant le socket Intel LGA 1700 à venir, la Hydro X Series fournit les performances de refroidissement requises pour exploiter tout le potentiel de votre prochain système PC.







Grâce aux plaques froides en cuivre usinées avec précision et à la conception de flux à répartition quadruple avec plusieurs canaux d’entrée, le XC5 RGB PRO et le XC7 RGB PRO offrent des performances de refroidissement exceptionnelles, atteignant une température jusqu’à 4°C inférieure à celle de leurs homologues de la génération précédente. Conçus avec des filetages G1/4” standards renforcés pour une durabilité élevée, ils feront fonctionner votre processeur à son potentiel maximum pour les années à venir.







Le XC5 RGB PRO est illuminé par 16 LED RGB personnalisables réparties sur huit zones d’éclairage et comporte une paroi supérieure solide qui lui donne un aspect raffiné et minimaliste. L’éclairage RGB peut être contrôlé et synchronisé sur tous les appareils RGB CORSAIR compatibles iCUE à l’aide d’un contrôleur CORSAIR iCUE (vendu séparément) et du logiciel iCUE, ou contrôlé via des cartes mères compatibles avec un câble adaptateur ARGB 5 V inclus. Le XC5 RGB PRO est disponible avec des supports Intel ou AMD pour une installation simple sur LGA (1700, 1200, 115X) ou sur socket AM4.







Le XC7 RGB PRO va encore plus loin avec des plaques froides en cuivre nickelé et une chambre de circulation du flux transparente qui met encore davantage en valeur votre liquide de refroidissement et votre système d’éclairage. À ces caractéristiques s’ajoutent les 110 micro-ailettes de refroidissement hautement efficaces et une conception de flux à répartition quadruple. Les 16 LED RGB sont paramétrables individuellement pour des effets lumineux encore plus complexes. Le XC7 RGB PRO comprend des supports adaptés à Intel LGA (1700, 1200, 115X) et au socket AMD AM4.



Que vous construisiez un nouveau système de refroidissement personnalisé ou que vous cherchiez à améliorer les performances de votre système actuel, les nouveaux waterblocks PRO Series vous aideront à exploiter tout le potentiel de votre processeur.



Disponibilité, garantie et tarifs



Les CORSAIR Hydro X Series XC5 RGB PRO et XC7 RGB PRO sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Les CORSAIR Hydro X Series XC5 RGB PRO et XC7 RGB PRO sont vendus avec une garantie de trois ans de premier ordre et secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts des CORSAIR Hydro X Series XC5 RGB PRO et XC7 RGB PRO, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



- Pour en savoir plus sur le CORSAIR Hydro X Series XC5 RGB PRO, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



- Pour en savoir plus sur le CORSAIR Hydro X Series XC7 RGB PRO, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



