La Z690 Aorus Xtreme de Gigabyte fait l'objet d'une fuite, avec deux emplacements PCIe 5.0 x16.



Avec seulement deux semaines avant le lancement officiel par Intel de ses processeurs Alder Lake et du chipset Z690, il semblerait que les fuites montent d'un cran et la dernière fuite est pour le moins intrigante. La carte Gigabytes Z690 Aorus Xtreme est une carte mère au look plutôt inhabituel, dans la mesure où l'on peut faire une carte mère qui a l'air inhabituelle, en tout cas pas en ce qui concerne le placement des fentes, mais aussi pour le couvercle particulier sur les fentes DRAM.







On ne sait pas vraiment quelle est la fonction du cache mémoire au-delà de l'esthétique, si tant est qu'il y en ait une, mais il semble peu probable qu'il dispose d'un écran LCD intégré, même si ce n'est pas impensable. La quasi-totalité de la carte est recouverte de métal ou de plastique, ce qui donne l'impression d'une véritable corvée de construction, du moins si vous prévoyez d'utiliser des SSD M.2.



La caractéristique principale est que la carte dispose d'une paire de slots PCIe 5.0 x16, bien que, comme pour les cartes grand public actuelles, la bande passante soit partagée entre les slots si le second est utilisé, ce qui fait que les deux slots deviennent des slots x8. Il y a également un troisième emplacement PCIe x16, mais rien n'indique la bande passante dont il dispose.







Parmi les autres caractéristiques, citons un contrôleur Ethernet 10 Gbps embarqué, fourni par Marvell AQC113C, ainsi qu'un contrôleur Ethernet 2,5 Gbps et, bien sûr, le Wi-Fi 802.11ax. La carte serait également dotée d'au moins un port Thunderbolt 4, ainsi que de trois emplacements M.2. Quelques autres observations comprennent une découpe à angle de 90 degrés pour un port USB-C monté sur le boîtier, un connecteur d'alimentation ATX au look plutôt inhabituel et le support d'un DAC ESS, comme on le voit sur de nombreuses autres cartes haut de gamme de Gigabyte. Enfin, nous pouvons repérer une LED de débogage Post 80, ce qui semble être des connecteurs de panneau avant à angle droit et un couple de boutons qui devraient être pour l'alimentation et la réinitialisation. Aucun mot sur le prix potentiel, mais si vous devez demander, vous ne pourrez probablement pas vous le permettre.



VIDEOCARDZ