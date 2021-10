Facebook pourrait préparer un changement de marque majeur la semaine prochaine, alors que les scandales continuent de s'accumuler.



Un nouveau nom pourrait-il être le nouveau départ dont Facebook a besoin ? Facebook va apparemment donner un nouveau nom à l'entreprise dans le courant du mois. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, évoquera ce nom lors de la conférence Connect du 28 octobre 2021, mais il se peut qu'il le divulgue plus tôt.







Ce nom est censé refléter le désir de M. Zuckeburg de se concentrer sur le "metaverse". Il a déclaré dans une interview l'été dernier que Facebook "... va effectivement passer de l'image d'une société de médias sociaux à celle d'une société de métavers ". Il se concentre particulièrement sur le développement de lunettes de réalité augmentée et plus de 10 000 employés y travaillent déjà.



L'application de médias sociaux Facebook elle-même conserverait son nom, mais elle serait considérée comme l'une des nombreuses applications et produits sous l'égide de l'entreprise. Cette évolution serait similaire à la création d'Alphabet, Inc. en 2015. Alphabet, Inc. est devenue la société mère de Google et d'autres filiales de Google grâce à une reconfiguration de Google.







Il y a probablement une autre raison pour laquelle la société Facebook veut prendre ses distances avec son application de médias sociaux. Frances Haugen, une scientifique spécialiste des données et ancienne chef de produit chez Facebook, a révélé au début du mois des dizaines de milliers de documents internes à l'entreprise qui ne la présentent certainement pas sous un jour favorable. Elle affirme que Facebook "choisit à plusieurs reprises le profit au détriment de la sécurité" et refuse d'arrêter la diffusion d'informations et de pratiques nuisibles. Cela inclut le fait que Facebook ignore l'impact potentiellement néfaste d'Instagram (qui appartient à Facebook) sur les adolescents et "optimise le contenu" qui reçoit de l'engagement sans tenir compte des dangers de ce contenu.



La réputation de Facebook n'a pas seulement été ternie par les informations de Haugen. Plusieurs poursuites antitrust sont actuellement en cours contre Facebook, qui l'accuse de pratiques monopolistiques. Facebook est également connu pour ses nombreuses fuites de données et a été critiqué à plusieurs reprises pour sa négligence à l'égard des informations des utilisateurs. Il est possible que les consommateurs veuillent éviter d'acheter tout produit portant le label Facebook, même si ce produit n'est pas directement associé à l'application de médias sociaux. Il n'est pas certain que la stratégie de changement de marque annoncée par Facebook fonctionne, mais elle pourrait convaincre certains consommateurs.



HOTHARDWARE