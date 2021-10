Microsoft commence à faire de l'exécution des applications Android sur Windows 11 une réalité.



L'une des rares annonces vraiment intéressantes entourant le déploiement de Windows 11 était la nouvelle que la dernière version du système d'exploitation pour PC de Redmond prendrait également en charge les applications de la plate-forme mobile dominante, Android. Cet engouement s'est rapidement estompé lorsque Microsoft a admis qu'un tel support ne serait pas disponible dès le premier jour. Certaines personnes ont suggéré qu'il pourrait ne jamais être disponible du tout.







Eh bien, surprise, si vous êtes sur la piste de mise à jour Insider ou Beta pour Windows 11, vous pouvez maintenant commencer à télécharger et installer des applications Android sur votre appareil Windows. Mais il y a tout un tas de pièges.



Tout d'abord, lorsque vous pensez à "télécharger et installer des applications Android", vous pensez probablement au Google Play Store. Or, ce n'est pas ce que vous obtiendrez sur Windows. Au lieu de cela, les applications Android arrivent sur Windows via le Windows Store dans le cadre d'un partenariat avec la boutique d'applications Amazon. Cela signifie que votre sélection d'applications dépend de ce qui est disponible sur la boutique d'Amazon, et non sur la boutique Android dominante, bien que Microsoft ait déjà confirmé que vous pourrez également charger vos propres APK.



Pour l'instant, votre sélection d'applications est encore plus limitée que cela. L'accès Insider et Beta actuel aux applications Android est limité à une sélection de cinquante applications. Les applications disponibles aujourd'hui sont principalement des jeux mobiles, des contenus pour enfants et les applications Kindle et Comics d'Amazon.







La prise en charge des applications Android repose sur le "sous-système Windows pour Android", qui est très similaire au sous-système Windows pour Linux. En substance, l'Android Open Source Project (AOSP) s'exécute dans une machine virtuelle Hyper-V et mappe le runtime et les API appropriés à leurs équivalents Windows. Cette prise en charge s'étend non seulement à Windows 11 sur les PC Intel et AMD, mais aussi aux appareils ARM équipés de SoC Qualcomm ; en effet, la majorité des applications Android sont destinées aux machines équipées de CPU Arm.



Cela n'empêchera pas les systèmes x86-64 d'exécuter ces applications, cependant. Microsoft indique qu'elle travaille avec Intel pour codévelopper la "technologie Intel Bridge" de cette société - un "post-compilateur d'exécution" qui permettra aux applications destinées à d'autres architectures de fonctionner sans problème sur des machines x86-64. Il est à noter que l'annonce de Microsoft (contrairement à celle d'Intel) indique spécifiquement que les machines AMD seront également prises en charge ; c'est certainement rassurant pour le nombre croissant de joueurs utilisant des systèmes Ryzen.



L'article de blog de Microsoft ne fournit absolument aucun calendrier pour l'arrivée de cette fonctionnalité chez les utilisateurs de Windows 11 en général. Le géant des logiciels et des services en nuage indique qu'il travaille avec Amazon et des "développeurs d'applications populaires" pour lancer de nouvelles applications pour le programme Windows Insider "dans les mois à venir". Cela peut impliquer que les applications Android en général ne sont pas à venir à la ligne principale de Windows de sitôt, donc ne retenez pas votre souffle, mais nous devrons voir comment cette situation se déroule.



HOTHARDWARE