L'APU AMD Ryzen 'Rembrandt' avec 8 cœurs, 16 threads et le GPU RDNA 2 ont été découverts sur un PC Corsair Xenomorph AIO avec de la mémoire DDR5-4800.

Le premier APU AMD Ryzen Rembrandt, qui fera partie de la gamme Ryzen 6000 de nouvelle génération, a été repéré. Un APU AMD Ryzen 6000 'Rembrandt' doté de 8 cœurs, 16 threads, d'un GPU RDNA 2 et d'une mémoire DDR5-4800 a également été repéré.



La prochaine génération d'APU Ryzen Rembrandt d'AMD sera basée sur le Zen 3+ et les cœurs de GPU RDNA 2. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel cœurs Zen 3/RDNA 2, une fuite de la feuille de route a mentionné que le noyau IP sera basé sur un nœud de processus de 6 nm.







On s'attend à ce qu'AMD conserve le choix de la fabrique TSMC pour les processeurs Rembrandt et, à ce titre, on peut s'attendre à une densité supérieure d'environ 20 % et à une meilleure consommation d'énergie sur le nœud amélioré. Le Zen 3+ d'AMD a été déclaré comme étant une évolution de l'architecture centrale Zen 3 existante. Il apportera une série d'optimisations de processus et d'améliorations de la vitesse d'horloge, mais la conception sous-jacente restera la même.







La toute nouvelle entrée a été repérée dans la base de données UserBenchmark et fonctionnait sur la plate-forme Corsair Xenomorph qui semble être le nom d'un prochain AIO (FP7) comprenant des APU Rembrandt. D'après les spécifications, l'échantillon d'APU AMD Ryzen 6000 dont le nom de code est '100-000000518-41_N' possède un total de 8 cœurs, 16 threads et une vitesse d'horloge de 3,1 GHz en base et 3,9 GHz en boost. Il est également livré avec un tout nouveau GPU RDNA 2 qui a le Device ID "1CFA 0004:164D", mais nous ne pouvons pas dire la configuration exacte du noyau ou les horloges sur ce SKU spécifique.

La plate-forme dispose d'une mémoire de 16 Go DDR5 4800 Mbps dans le facteur de forme SODIMM, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'un SKU de bureau, mais plutôt d'une variante de mobilité qui tomberait dans le segment Rembrandt-H ou Rembrandt-U des APU.







Comme les horloges de base sont inférieures à celles des composants existants en raison de la puce Rembrandt d'AMD qui est un échantillon d'ingénierie précoce, les performances sont légèrement inférieures à celles du Ryzen 9 5900H, mais attendez-vous à ce qu'elles augmentent de manière décente à mesure que nous nous rapprochons du lancement. Cela dit, la puce a obtenu 111 points dans les tests à un seul cœur et 1308 points dans les tests à plusieurs cœurs, ce qui devrait vous fournir une base pour comparer la puce AMD Ryzen 6000 ES avec des pièces existantes.



Une rumeur récente a déjà déclaré que les APU Rembrandt Ryzen 6000 sont actuellement en production, nous pouvons donc certainement nous attendre à une annonce autour du CES 2022.



Processeurs AMD Ryzen H-Series Mobility :







