G.SKILL annonce les kits de mémoire DDR5-6600 CL36 Trident Z5 les plus rapides du monde.



G.SKILL annonce le kit de mémoire DDR5 le plus rapide au monde à ce jour avec une vitesse extrême et une faible latence de DDR5-6600 CL36-36-36-76 32Go (2x16Go). Il s'agit du premier kit de mémoire DDR5 au monde à atteindre un tel niveau de vitesse de fréquence et de timings bas extrêmement efficaces, obtenus grâce aux circuits intégrés Samsung DDR5 de haute performance.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







Atteindre de nouveaux horizons de performance avec le circuit intégré Samsung DDR5



Dans sa quête perpétuelle de performances de mémoire, G.SKILL est fier de révéler le dernier ajout d'une fréquence DDR5 ultra-haute à la famille phare Trident Z5. Tout en atteignant une fréquence extrême de DDR5-6600, les spécifications de ce kit de mémoire sont également créées avec un timing ultra-bas à CL36-36-36, par rapport au timing typique CL40-40-40 de DDR5, ce qui en fait le choix de performance ultime pour les joueurs, les enthousiastes et les overclockers. Voir la capture d'écran de validation ici.



Conçu pour des performances DDR5 ultimes



Cette spécification haut de gamme sera incluse dans la famille Trident Z5, créée avec un extérieur élégant et futuriste qui assimile des éléments d'hypercar au design emblématique du dissipateur thermique Trident. Dotée d'une bande d'aluminium brossé noir insérée dans un corps argenté métallique ou noir mat, et surmontée d'une barre supérieure noire piano élégante sur la série Trident Z5 ou d'une barre lumineuse RVB translucide optimisée pour un éclairage fluide sur la série Trident Z5 RVB, la mémoire DDR5 de la famille Trident Z5 est le choix idéal pour les joueurs, les overclockers, les créateurs de contenu et les passionnés qui souhaitent construire un système haute performance.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



