Razer lance les nouveaux microphones professionnels de diffusion Seiren V2 Pro et Seiren V2 X.



Razer a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles entrées dans sa famille primée de microphones pour diffuseurs, le Seiren V2 Pro et le Seiren V2 X. La nouvelle famille de produits Seiren V2 est appelée à devenir la pièce maîtresse de la configuration de tout diffuseur, offrant des fonctionnalités de premier ordre au sein de microphones dynamiques et à condensateur pour une capture audio naturelle et réaliste.







Le Seiren V2 Pro offre des voix riches et puissantes, permettant aux streamers de mettre en valeur la profondeur et le timbre de leur voix, avec une qualité sonore digne d'un DJ. Les filtres passe-haut et les limiteurs de gain analogiques garantissent que le microphone ne capte que ce que vous voulez, en filtrant naturellement les chocs accidentels et les bruits de fond. Le Seiren V2 Pro est un must pour tout streamer ou animateur numérique qui cherche à améliorer sa qualité audio et son sens du spectacle.



Voici quelques-unes des principales caractéristiques du Seiren V2 Pro :



- Microphone dynamique, pour permettre une capture vocale riche et puissante.

- Réponse en fréquence de 20 Hz pour capturer toute la gamme audio.

- Filtre passe-haut pour bloquer les basses fréquences indésirables

- Un limiteur de gain analogique pour éviter la distorsion de la voix.

- Gamme dynamique et précision supérieures avec un débit de 24 bits.



Le Seiren V2 X a amélioré la formule primée du microphone à condensateur emblématique de Razer, le Seiren X. Les voix claires et nettes délivrées par le Seiren V2 X sont l'arme parfaite dans l'arsenal de tout streamer en herbe. Doté d'une directivité supercardioïde, le Seiren V2 X permet d'isoler facilement la voix du streamer du bruit de fond, pour ne restituer que ce que le public veut entendre.



Voici quelques-unes des principales caractéristiques du Seiren V2 X :



- Microphone à condensateur de 25 mm pour une qualité vocale naturelle.

- Configuration supercardioïde pour une meilleure isolation de la voix.

- Limiteur de gain analogique pour éviter la distorsion de la voix.

- Gamme dynamique et précision supérieures avec un débit de 24 bits.



Le Seiren V2 Pro et le Seiren V2 X offrent tous deux des options quasi illimitées de personnalisation et de contrôle améliorés grâce à l'intégration directe dans le logiciel Razer Synapse. Les streamers peuvent profiter d'un contrôle inégalé, réglable indépendamment, des niveaux d'entrée/sortie de plusieurs sources audio, afin d'ajuster entièrement le son délivré à leur public par rapport au son qu'ils entendent pendant le streaming.



Pour plus d'informations :



- Pour plus d'informations sur la Seiren V2 Pro, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI,

- Pour plus d'informations sur le Seiren V2 X, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Les deux produits sont disponibles dès maintenant.



Les Prix :



- Seiren V2 Pro : 159.99 euros,

- Seiren V2 X : 109.99 euros.



TECHPOWERUP