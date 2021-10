Les cartes mères Prime Z690-P d'ASUS font une apparition précoce !



Les premières cartes Z690 grand public ont fait leur apparition en ligne sous la forme de la série Prime Z690-P d'ASUS. Comme pour la plupart des cartes Prime d'ASUS, il s'agit de cartes assez basiques, mais qui ne devraient pas laisser l'utilisateur moyen sur sa faim, bien qu'ASUS ait pris une décision de disposition assez étrange sur ces cartes que nous ne pouvons pas vraiment comprendre.



Les quatre modèles présentés sont les Prime Z690-P WiFi D4, Prime Z690-P D4, Prime Z690-P et Prime Z690M-Plus D4. Le dernier modèle n'appartient pas strictement à la famille Prime Z690-P, mais il suit une conception générale assez similaire. La Prime Z690-P est évidemment la seule carte DDR5 parmi les quatre cartes, mais d'après ce que nous pouvons voir, il n'y a pas d'autres différences entre elle et le modèle DDR4 équivalent.



















En fait, ASUS n'a pas vraiment changé par rapport à ses cartes de la série Prime Z590-P en ce qui concerne la disposition générale de la carte, bien que les dissipateurs thermiques aient été rafraîchis avec des logos différents et des découpes légèrement différentes. Cependant, le grand changement est la disposition des emplacements, où ASUS a opté pour pas moins de quatre emplacements PCIe x16 physiques, ce qui n'a pas beaucoup de sens, compte tenu de l'emplacement des emplacements. L'emplacement le plus proche du CPU est occupé par un slot M.2 22110, donc les slots PCIe normaux commencent une position plus bas, avec ce qui devrait être un slot PCIe 5.0 x16.



Là où tout devient un peu étrange, c'est à l'emplacement suivant, qui est un autre emplacement x16, mais seulement x4 électriquement et très probablement PCIe 3.0. Cet emplacement est pratiquement inutilisable si une carte graphique à deux emplacements ou plus est utilisée. Ensuite, nous avons un autre emplacement M.2, mais un emplacement 2280, qui est suivi par un autre emplacement x16, qui semble encore être un x4 électrique, puis un emplacement x1, qui est partagé avec un autre emplacement M.2 22110 et enfin un autre emplacement x16, qui semble aussi être un x4 électrique.



Nous ne sommes en aucun cas opposés à l'idée d'avoir des slots avec plus de bande passante, mais la disposition n'a pas beaucoup de sens et si l'on considère que les voies PCIe 4.0 sont susceptibles d'être utilisées pour les slots M.2, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de savoir pour qui ces cartes sont conçues. Au moins un emplacement x8 aurait été beaucoup plus utile pour les anciens périphériques, tels que les cartes réseau 10 Gbps ou les cartes RAID, qui peuvent être achetées d'occasion assez bon marché de nos jours, mais hélas, aucun d'entre eux ne serait en mesure de fonctionner à pleine vitesse avec cette carte. Espérons que ce ne sera pas le cas pour toutes les autres cartes mères Z690.



En ce qui concerne la Prime Z690M-Plus D4, ASUS a réussi à insérer pas moins de quatre emplacements M.2, bien que l'un soit destiné à une carte Wi-Fi, tandis que les autres sont tous des emplacements 2280. Dans l'ensemble, cela ressemble à une carte mATX assez peu impressionnante, ce qui n'était pas entièrement inattendu, mais néanmoins décevant. Elle possède au moins un connecteur frontal de type USB-C, ce qui s'applique également au reste des cartes Prime Z690-P.



