CORSAIR lance les refroidisseurs pour processeur ELITE LCD.



CORSAIR (NASDAQ : CRSR) leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui la sortie de nouveaux venus hautement personnalisables venant compléter sa gamme ELITE de refroidisseurs tout-en-un pour processeur : les refroidisseurs liquides pour processeur à écran LCD iCUE ELITE. Doté d’un superbe écran LCD de 2,1” situé sur la tête de pompe afin d’afficher aussi bien les éléments cruciaux du système que des GIF animés, les refroidisseurs LCD ELITE proposent une vue unique sur les performances de votre ordinateur ainsi que sur votre style et votre personnalité. L’écran LCD ultralumineux est également disponible sous forme de kit de mise à niveau pour les refroidisseurs CORSAIR iCUE ELITE CAPELLIX, afin de vous permettre d’ajouter un tableau de bord numérique sur votre refroidisseur actuel.



Les nouveaux H100i ELITE LCD, H150i ELITE LCD et H170i ELITE LCD sont également équipés de nouveaux ventilateurs ML RGB ELITE Series, fournissant un puissant flux d’air concentré grâce à la puissance des roulements à lévitation magnétique et à la technologie AirGuide. L’ensemble est éclairé par huit LED RGB paramétrables individuellement sur chaque ventilateur. Les ventilateurs ML RGB ELITE sont également disponibles séparément en 120 et 140 mm, avec châssis noir ou blanc, pour vous permettre de refroidir l’ensemble de votre système grâce à leurs performances élevées.







Les nouveaux refroidisseurs ELITE LCD se démarquent par leur superbe écran IPS ultralumineux de 2,1” capable d’afficher les informations liées à votre ordinateur, notamment la vitesse des ventilateurs ou la température du système, avec de nombreux thèmes et styles graphiques. Si vous préférez ajouter votre touche personnelle sur votre refroidisseur, l’écran peut également afficher des images et des GIF animés, par exemple le logo de votre équipe, votre mème préféré ou des animations uniques. L’écran LCD est entouré d’un anneau composé de 24 LED RGB paramétrables individuellement et programmables dans le logiciel CORSAIR iCUE, de façon à synchroniser l’éclairage et les animations sur l’ensemble de votre écosystème iCUE RGB.







Outre l’écran spectaculaire, les CORSAIR H100i, H150i et H170i ELITE LCD offrent tout ce dont vous avez besoin pour que votre processeur fonctionne au maximum de ses performances, notamment les ventilateurs, le liquide de refroidissement et le radiateur, dans une boucle fermée unique et sans maintenance. Les différentes tailles de radiateur, à savoir 240, 360 et 420 mm, vous permettront de trouver le refroidisseur adapté à votre boîtier, que vous soyez en train d’assembler un ordinateur compact ou une machine de compétition.



Chaque refroidisseur est doté des nouveaux ventilateurs ML RGB ELITE Series, eux-mêmes équipés de la technologie CORSAIR AirGuide et de roulements à lévitation magnétique pour assurer un flux d’air concentré et un silence accru. Une plaque froide en cuivre à optimisation thermique avec un composé thermique pré-appliqué et une pompe discrète garantissent des performances silencieuses dans un refroidisseur tout-en-un accessible, tandis qu’un contrôleur iCUE COMMANDER CORE inclus permet de commander aisément la vitesse des ventilateurs et l’éclairage avec iCUE. Les refroidisseurs ELITE LCD s’installent aisément dans tout ordinateur moderne, avec une compatibilité complète avec les derniers processeurs grâce aux supports de fixation pour LGA 1700, LGA 115x, LGA 2066, AM4 et sTRX4.







Également disponibles séparément, les ventilateurs ML RGB ELITE se basent sur les performances éprouvées de ML Series, mais sont désormais équipés de la technologie CORSAIR AirGuide et d’effets lumineux RGB époustouflants, offrant une combinaison parfaite entre refroidissement et éclairage. Les roulements à lévitation magnétique réduisent la friction et le bruit, permettent des performances accrues et allongent la durée de vie. Huit LED RGB paramétrables individuellement créent un superbe spectacle lumineux, tandis que la technologie AirGuide dirige le flux d’air pour former un cône concentré, de sorte à renforcer les performances de refroidissement.



Le contrôle PWM permet de régler précisément la vitesse des ventilateurs entre 450 tr/min et 2000 tr/min (pour ML120 RGB ELITE) ou entre 400 tr/min et 1600 tr/min (pour ML140 RGB ELITE), afin d’assurer un flux d’air suffisant lorsque les ventilateurs sont installés sur le radiateur ELITE LCD ou utilisés comme ventilateurs d’extraction ou d’aspiration pour boîtier. Les ventilateurs ML RGB ELITE sont disponibles dans des packs de plusieurs ventilateurs avec un contrôleur iCUE Lighting Node CORE inclus, ou comme ventilateurs séparés pour augmenter le refroidissement de votre système.







Que ce soit pour contrôler les performances de votre ordinateur ou afficher votre style personnel, les refroidisseurs ELITE LCD équipés de ventilateurs ML RGB ELITE Series offrent une mise à niveau unique de l’apparence de votre système et des performances de refroidissement, en plaçant un tableau de bord numérique au cœur de votre système.



Disponibilité, garantie, information et tarifs



Les refroidisseurs liquides pour processeur à écran LCD CORSAIR iCUE ELITE et les ventilateurs ML RGB ELITE Series sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR. Le kit de mise à niveau pour watercooling AIO pour processeur à écran LCD CORSAIR iCUE ELITE sera disponible sur la boutique en ligne de CORSAIR en Amérique du Nord et en Europe. Pour obtenir des informations actuelles sur la disponibilité, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Les refroidisseurs pour processeur CORSAIR ELITE LCD sont vendus avec une garantie de cinq ans, tandis que les ventilateurs ML RGB ELITE Series et les kits de mise à niveau ELITE LCD sont vendus avec une garantie de cinq ans et secondés par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts des refroidisseurs pour processeur CORSAIR ELITE LCD, du kit de mise à niveau ELITE LCD et des ventilateurs ML RGB ELITE Series, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Pour en savoir plus sur les refroidisseurs pour processeur CORSAIR ELITE LCD, rendez-vous sur :



- ICUE ELITE LCD H100i (257.90 euros) : Cliquez ICI,

- ICUE ELITE LCD H150i (293.90 euros) : Cliquez ICI,

- ICUE ELITE LCD H170i (316.90 euros) : Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur le kit de mise à niveau CORSAIR ELITE LCD, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR