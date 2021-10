Sortie DVD/BLURAY du 20 septembre 2021.







Durée : 1h53.



Genre : Drame.



Avec : Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen, Laura Linney, Sverrir Gudnason, Hannah Gross, David Cronenberg, Paul Gross.



Résumé : Deux médecins, John et son mari Eric, ont adopté une petite fille et accueille également désormais le père de John atteint d'un cancer et Alzheimer. La cohabitation est rude, le père étant réactionnaire et homophobe.



Un trailer du film (VOST) : Cliquez ICI.



Note : 6.5/10 (Votants : 4 682 Internautes).



GUIDE-RAPIDE