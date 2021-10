Le Pentium 4 d'Intel fonctionne sous Windows 11 alors que la majorité des processeurs modernes d'Intel et d'AMD ne le peuvent pas.



Microsoft a eu sa part d'expériences positives et négatives avec son tout nouveau système d'exploitation Windows 11. Cela va de la nécessité de définir des paramètres particuliers pour pouvoir utiliser le nouveau système d'exploitation à l'apparition de bogues sur divers appareils censés être compatibles à 100 % avec Windows 11.







Ce nouveau test de l'utilisateur Twitter @Carlos_SM1995 réussit à faire quelque chose qui semble honnêtement impossible compte tenu des directives actuelles et des listes de compatibilité créées par Microsoft. L'utilisateur a installé et activé Windows 11 sur un processeur Intel Pentium 4 661, doté de la fonction Hyper-Threading, datant d'il y a quinze ans. Cette puce ne figure pas dans la liste des processeurs compatibles créée par Microsoft avant la sortie du système d'exploitation, ce qui en fait, techniquement, un matériel incompatible.







Microsoft, comme toute entreprise créant des logiciels ou du matériel, aura toujours un ensemble minimal et un ensemble recommandé de configurations requises pour garantir que le matériel ou le logiciel donné fonctionnera comme prévu. Avant la sortie de Windows 11, Microsoft a demandé à tous les utilisateurs de s'assurer que le TPM 2.0 (Trusted Platform Module) était activé sur leur système avant l'installation.



Pour donner à Microsoft, ou à toute autre société, le crédit qui lui revient, elle a tenté d'ajuster et de corriger les bogues de Windows 11 en matière de compatibilité. Ils essaient également de s'assurer que l'utilisateur dispose d'un environnement sûr et sécurisé lorsqu'il utilise le système d'exploitation. Ce test avait pour but de voir ce qui pourrait se passer si certaines fonctionnalités étaient désactivées, ce qui serait considéré comme inutile pour cette expérience. Des éléments comme le TPM, Secure Boot et Virtualization-Based Security (VBS) ont été désactivés afin de voir si un utilisateur pouvait, en fait, exécuter le système d'exploitation Windows 11.



La partie la plus intéressante de l'installation par cet utilisateur est le fait qu'il continue à recevoir les mises à jour habituelles via la fonctionnalité Windows Update, qui est intégrée au système d'exploitation. Mais la véritable histoire ici est de montrer ce qu'il est possible de faire en supprimant des fonctionnalités de Windows 11 pour qu'il puisse fonctionner sur du matériel vieux de quinze ans. Mais, les utilisateurs doivent-ils réellement désactiver ces fonctionnalités pour fonctionner sur un système plus ancien ? Dans un sens expérimental, c'est certainement amusant à faire. Cependant, la plupart des utilisateurs recommandent plutôt de maintenir les nouveaux niveaux de sécurité ajoutés à Windows 11 pour garantir que le système est à l'abri des attaques.



Profitez de la vidéo ci-dessous, mais soyez prudent lorsque vous modifiez votre système de la même manière : Cliquez ICI.



