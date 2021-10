ASUS nous propose un nouvel écran : Le TUF Gaming VG24VQ1B.



Cet écran à cristaux liquides de jeu Full HD de 23,8 pouces utilise un panneau VA incurvé avec un rayon de courbure de 1500R, qui est incurvé dans la direction horizontale.



En plus d'être compatible avec AMD FreeSync Premium, la technologie de synchronisation de l'affichage prend également en charge l'affichage full HD/120Hz de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X/S.



















En outre, il y a "Extreme Low Motion Blur", qui minimise le flou de mouvement, "Shadow Boost", qui améliore la visibilité dans les scènes sombres, "GamePlus", qui affiche la visée, les chronomètres, les compteurs FPS et d'autres informations, et "Game Visual", qui est personnalisé en fonction du contenu de l'écran. Le programme dispose de fonctions telles que. Certains des paramètres les plus importants sont les suivants : temps de réaction de 1 milliseconde, taux de rafraîchissement de 165 millisecondes, luminosité de 350cd/m2, rapport de contraste de 3 000:1, couleur d'affichage de 16,7 millions de couleurs et angle de vision horizontal/vertical de 178 degrés. Un haut-parleur stéréo intégré de 2W et des ports HDMI (1.4) et DisplayPort (1.2) figurent parmi les interfaces de l'appareil.



Le support permet des réglages d'inclinaison allant de -5 à 23 degrés et le support VESA offre un pas de 100x100mm. Les dimensions extérieures sont de 537,64 mm en largeur, 199,94 mm en profondeur, 403,09 mm en hauteur et le poids est de 3,48 kg.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D