ARCTIC COOLING FREEZER II est désormais disponible en modèles 280 et 420.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants pour PC à faible niveau sonore, a ajouté les puissants modèles Liquid Freezer II 280 et Liquid Freezer 420 RGB et A-RGB à sa gamme AIO primée. Ces refroidisseurs d'eau multi-compatibles sont également équipés pour les nouveaux processeurs Alder Lake d'Intel avec des sockets LGA1700. Avec la pompe efficace contrôlée par PWM, dotée d'un ventilateur VRM pour un refroidissement supplémentaire dans la zone du socket, ainsi que les ventilateurs P de 140 mm qui ont fait leurs preuves, atteignant une pression statique élevée avec un bruit très faible, la série ARCTIC Liquid Freezer II se distingue clairement des autres AIO et offre une grande flexibilité d'overclocking.



















Un circuit d'eau sans entretien et la gestion intégrée des câbles, qui dissimule les câbles PWM et RGB dans les gaines, ainsi qu'une garantie fabricant de six ans soulignent la haute qualité et complètent le rapport qualité-prix attractif de la gamme Liquid Freezer II. L'éclairage LED efficace et coloré des ventilateurs fait de ces refroidisseurs haute performance le choix idéal pour les PC de jeu. En option, le Liquid Freezer II 280 RGB et le Liquid Freezer 420 RGB sont également disponibles en bundle avec le contrôleur RGB contrôlé par logiciel d'Arctic.



Les modèles Liquid Freezer II 280 A-RGB et Liquid Freezer II 420 A-RGB offrent encore plus d'options d'éclairage avec des LED adressables individuellement pour un affichage des couleurs entièrement personnalisé.



Disponibilité



Les nouveaux modèles Liquid Freezer II sont maintenant disponibles dans la boutique en ligne ARCTIC et dans les magasins.



TECHPOWERUP