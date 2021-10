ZOTAC présente la GeForce RTX 3060 Ti AMP White Edition LHR.



ZOTAC a ajouté aujourd'hui à sa gamme de cartes NVIDIA RTX 3000 une version blanche de la RTX 3060 Ti. La ZOTAC RTX 3060 Ti AMP White Edition LHR (Lite Hash Rate) reprend essentiellement la solution de refroidissement de sa cousine plus sombre, la 3060 Ti Twin Edge, que nous avons testée ici. La solution de refroidissement IceStorm 2.0 maintient le design à 11 pales, double ventilateur, double fente, mais peint le shroud en blanc pour les utilisateurs qui veulent cette coordination de couleur particulière pour leur système.



















ZOTAC a décidé d'augmenter légèrement les fréquences de fonctionnement de la puce GA-104 qui équipe la RTX 3060 Ti AMP White (1,775 MHz comparé aux 1,750 MHz de la Twin Edge). Le reste des spécifications est conforme aux attentes : 4 840 cœurs CUDA Ampère, 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbps sur un bus de 256 bits et une paire de connecteurs 2x 8 broches pour alimenter toute l'électronique. Les dimensions extérieures de la carte sont de 231,9 mm de long, 141,3 mm de large et 41,5 mm d'épaisseur. Les entrées/sorties sont assurées par les habituels connecteurs 3x DisplayPort 1.4a et 1x HDMI 2.1.



Disponibilité et Prix



La carte est maintenant disponible dans les magasins de détail - et compte tenu du prix actuel de la version Twin Edge, listée à 659 Dollars, vous devriez vous attendre à ce que le prix soit dans la même fourchette.



