QNAP annonce le NASbook TBS-464 avec support SSD M.2 NVMe et double port 2.5GbE.



QNAP Systems, Inc. a lancé aujourd'hui le NASbook TBS-464, compact et polyvalent, qui est conçu pour les petits espaces de travail et les travailleurs mobiles. Utilisant quatre SSD NVMe M.2 pour le stockage, le TBS-464 prend en charge HybridMount, qui peut monter le stockage à partir du cloud et activer la mise en cache locale, offrant ainsi la possibilité de travailler avec des fichiers en ligne aussi rapidement que des fichiers locaux. Le TBS-464, multifonctionnel et quasi-silencieux, offre deux sorties HDMI 2.0 4K 60 Hz, un transcodage et un streaming accélérés par le matériel, et comprend le KoiMeeter de QNAP pour la vidéoconférence et les présentations sans fil. Avec deux ports 2,5 GbE, le NASbook TBS-464 peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 5 Gbps avec Port Trunking.







Le TBS-464 est propulsé par un processeur Intel Celeron N5105/ N5095 à quatre cœurs et quatre threads (rafale jusqu'à 2,9 GHz) avec moteur de cryptage Intel AES-NI, 8 Go de mémoire DDR4 et des ports USB 3.2 Gen 1 pour un transfert de données plus rapide. Le TBS-464 est équipé du système d'exploitation QTS 5, qui offre une expérience d'utilisation de nouvelle génération et une interface utilisateur optimisée. HBS (Hybrid Backup Sync) réalise des tâches de sauvegarde locales/à distance/en nuage efficaces ; les instantanés basés sur des blocs facilitent la protection et la récupération des données et atténuent efficacement les menaces de ransomware ; HybridMount fournit des passerelles de stockage en nuage qui intègrent le stockage en nuage privé et public et permettent la mise en cache locale.







Le TBS-464 prend en charge la lecture multimédia sur un téléviseur/moniteur via deux sorties HDMI 2.0 (jusqu'à 4K @ 60 Hz) et convertit les vidéos 4K en formats de fichiers universels qui peuvent être lus sans problème sur plusieurs appareils. Il est également parfait pour le streaming multimédia avec Plex. Le TBS-464 peut également être utilisé avec le QNAP KoiMeeter pour créer un système de vidéoconférence de haute qualité et permettre une présentation sans fil.



La série TBS-464 est flexible et polyvalente. Sa capacité de stockage peut être étendue en connectant les boîtiers d'extension de stockage TL et TR. Les entreprises et les organisations peuvent également bénéficier immédiatement des diverses applications du TBS-464. QmailAgent centralise plusieurs comptes de messagerie ; Qmiix intègre une solution iPaaS (Integration Platform as a Service) qui vous permet de connecter des applications et des périphériques avec le NAS de QNAP ; Qfiling automatise l'organisation de vos fichiers ; Qsirch vous aide à trouver rapidement tous les documents dont vous avez besoin. Les fonctionnalités du TBS-464 peuvent également être étendues en installant des applications à partir du QTS App Center intégré.



Spécifications principales



TBS-464-8G : Processeur Intel Celeron N5105/N5095 à quatre cœurs (rafale jusqu'à 2,9 GHz) ; 8 Go de mémoire DDR4 à double canal ; 4x emplacements pour SSD M.2 2280 NVMe Gen3x2 ; 2x ports 2.5 GbE RJ45, 1x port 1 GbE RJ45 ; 2x sorties HDMI 2.0 (4K @ 60 Hz) ; 2x ports USB 3.2 Gen1, 3x ports USB 2.0 ; capteur IR (télécommande IR vendue séparément).



Pas de date ni de prix pour le moment.



