Akasa lance des sets de ventilateurs par pack de 3.



Akasa, fournisseur leader de solutions actives de refroidissement et d'éclairage, a annoncé les trois nouveaux packs de ventilateurs disponibles à la vente. Ces packs de ventilateurs sont parfaits pour toutes les applications, qu'il s'agisse d'un PC haute performance et silencieux (Viper), d'une esthétique haut de gamme avec un éclairage aRGB vif et lumineux (SOHO), d'un PC home cinéma ou d'un PC compact à petit facteur de forme (Slim Fan). Le ventilateur Viper est également disponible en blanc, ce qui permet de l'assortir parfaitement aux ordinateurs tout blancs et pastels.







Le SOHO AR est doté de lumières aRGB éblouissantes et excitantes, qui entourent le bord du ventilateur. L'élégant système RVB offre plus de 16 millions de combinaisons d'éclairage et contraste avec les pales du ventilateur et le logo Akasa pour donner au ventilateur un aspect à la fois élégant et audacieux. La forme et le design uniques des pales du ventilateur améliorent considérablement l'efficacité aérodynamique et optimisent le débit d'air (52,91 CFM) et la pression d'air (1,75 mm H²O) du ventilateur.







Le SOHO AR contient également la technologie des roulements MHD, qui, comparés aux roulements HD normaux, augmentent la fluidité du lubrifiant du roulement en utilisant la puissance des champs magnétiques. Cela conduit à une rotation plus douce, un fonctionnement extrêmement silencieux et une durée de vie du ventilateur grandement améliorée. Ce bundle est accompagné d'un câble séparateur aRGB et d'un câble hub PWM pour synchroniser la vitesse du ventilateur avec l'en-tête PWM de la carte mère - tout ce qu'il faut pour installer les ventilateurs.







Akasa a également publié des bundles de la populaire série de ventilateurs Viper Black, et a ajouté la couleur Viper White à la gamme. Ces bundles de ventilateurs sont parfaits pour les postes de travail à profil bas, avec le noir mat furtif adapté, tandis que le Viper White est pratiquement fait pour les constructions entièrement blanches. La pale de ventilateur S-FLOW haute performance produit un débit d'air 30 % plus élevé que celui des autres ventilateurs de cette gamme de prix, tandis que la technologie HD Bearing assure une lubrification constante des roulements, ce qui prolonge la durée de vie du ventilateur et réduit le bruit. Un câble de hub PWM est également inclus dans le pack.



Le dernier multipack de ventilateurs est le Slim Fan. Avec un cadre fin, il est capable de se glisser dans des espaces plus petits pour les PC home cinéma et les châssis minces, tout en conservant le diamètre de 120 mm qui est capable de fournir un flux d'air beaucoup plus élevé par rapport aux ventilateurs de 80 mm. Ils sont livrés dans un pack de deux et comprennent un câble répartiteur pour une gestion essentielle des câbles dans les petits boîtiers.



Voici les fiches techniques :











Disponibilité et Prix



- Le bundle SOHO AR (AK-FN108-KT03) est proposé à partir de 48 euros, le bundle Viper Black/Viper White à partir de 28.95 euros et le bundle Slim Fan à partir de 14.95 euros (les prix peuvent varier selon les revendeurs).

- Les bundles SOHO AR, Viper Black/Viper White et Slim Fan sont disponibles à la commande en Europe et aux États-Unis.



TECHPOWERUP