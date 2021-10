Galax présente ses modules DDR5 Gamer RGB.



La conception des modules DIMM par les différents fabricants de modules DRAM est toujours une question de goût personnel, sans parler de la question polémique de savoir s'ils sont ou non RGB. Eh bien, il semble que Galax ait travaillé sur quelque chose de spécial pour ses prochains modules DDR5 Gamer RGB qui risque de provoquer des réactions mitigées, mais nous avons le sentiment qu'ils seront potentiellement populaires auprès des jeunes joueurs.











Les nouveaux modules devraient être livrés en kits de deux, allant de 16 à 64 Go, le kit de 32 Go étant lancé en premier. Il s'agit simplement de modules à 4800 MHz, il n'y a donc pas de quoi s'enthousiasmer et aucun timing n'a été annoncé. Cependant, il s'agit des premiers modules DIMM personnalisables que nous ayons jamais rencontrés, car la bande de LED RVB située en haut du module est compatible avec les briques LEGO, même si l'on peut supposer qu'aucune licence officielle n'est impliquée ici. Si l'on en croit le fait que c'est Galaxy China qui a présenté ces modules, il est peu probable qu'ils fassent leur apparition sur les marchés en dehors de la Chine.



TECHPOWERUP