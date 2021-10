La version de test de Windows 11 corrige un problème de latence du cache sur les processeurs AMD.



Nous avons fait état à plusieurs reprises des problèmes de performances des CPU Ryzen sous Windows 11, et avons produit nos propres résultats de test pour démontrer ces problèmes. AMD et Microsoft ont déclaré qu'ils avaient des correctifs à venir, et en effet, cela semble être le cas.







Les testeurs des canaux Bêta et Release Preview du programme Windows 11 Insider's ont déjà reçu la build 22000.282, qui inclut parmi sa myriade de corrections un patch pour le problème de latence du cache L3 sévèrement augmenté sur les processeurs Ryzen. Au cas où vous n'auriez pas vu notre précédent rapport, un bogue non spécifié dans les services de bas niveau, les pilotes ou le noyau de Windows a provoqué un pic de latence du cache L3 qui a plus que triplé sa valeur sous Windows 10.



Une telle augmentation de la latence du cache peut avoir un effet très néfaste sur les performances, d'autant plus que les récents CPU Ryzen s'appuient sur leur cache L3 massif (jusqu'à 32 Mo par cœur) pour atténuer les effets négatifs de leur propre latence d'accès relativement élevée à la mémoire principale.







Nous n'avons pas encore testé le correctif nous-mêmes, mais Microsoft dit bien qu'il est "corrigé", donc avec un peu de chance les performances devraient revenir aux niveaux de Windows 10 au moins. Il y a encore une autre régression des performances pour les Ryzen fonctionnant sous Windows 11 qui a à voir avec la fonctionnalité UEFI CPPC2 cassée, cependant.



Essentiellement, les CPU Ryzen savent quels sont leurs cœurs les plus efficaces, et normalement ils le communiquent au système d'exploitation, mais Windows 11 n'utilise pas encore ces données pour optimiser pleinement les performances. Pour cette raison, il est possible que les CPU Ryzen fonctionnent moins efficacement sous Windows 11 qu'ils ne le pourraient, ce qui se traduit par un dégagement de chaleur légèrement supérieur ou des vitesses d'horloge maximales légèrement inférieures.



Selon AMD, un correctif pour ce problème est également en cours, de sorte que les propriétaires de Ryzen sous Windows 11 n'auront probablement pas à attendre beaucoup plus longtemps. Aucune des deux sociétés n'a fourni de date, mais AMD dit que les corrections pour les deux problèmes devraient être disponibles dans la version principale de Windows avant la fin du mois.



