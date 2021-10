ASRock annonce les cartes graphiques Radeon RX 6600 Challenger Séries.



ASRock, leader mondial dans la fabrication de cartes mères, de cartes graphiques et de mini PC, lance aujourd'hui de nouveaux produits de la série Challenger basés sur les GPU AMD Radeon RX 6600. Fabriquées selon le procédé de fabrication en 7 nm, les nouvelles cartes graphiques ASRock prennent en charge l'API DirectX 12 Ultimate, le ray tracing accéléré au niveau matériel, HDMI 2.1, PCI Express 4.0 et le système d'exploitation Microsoft Windows 11. Avec une multitude de fonctionnalités exclusives, les nouvelles cartes graphiques sont conçues pour offrir des expériences de jeu 1080p visuellement époustouflantes et à haut taux de rafraîchissement au marché de milieu de gamme.







Les nouvelles cartes graphiques sont construites sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, conçue pour offrir un équilibre optimal entre performance et efficacité énergétique. Offrant 32 Mo de cache Infinity AMD haute performance, 8 Go de mémoire GDDR6, AMD Smart Access Memory et d'autres fonctions avancées, les nouvelles cartes graphiques sont conçues pour apporter des expériences de jeu de bureau de nouvelle génération au marché de milieu de gamme. Elles prennent également en charge la solution d'upscaling spatial open-source AMD FidelityFX Super Resolution, conçue pour augmenter les taux de trame tout en offrant des expériences de jeu en haute résolution.







ASRock AMD Radeon RX 6600 Challenger D 8 Go



La carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6600 Challenger D 8 Go est équipée d'un design à double ventilateur avec un ventilateur exclusif Striped Axial Fan pour améliorer le flux d'air, ainsi qu'un Ultra-fit Heatpipe, qui maximise la surface de contact thermique pour une efficacité thermique supérieure. La plaque arrière en métal renforce la structure de la carte graphique et les composants de la carte graphique en Super Alloy de haute qualité améliorent la stabilité tandis que les paramètres d'overclocking prédéfinis en usine offrent des performances accrues. Ces caractéristiques pratiques permettent à la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6600 Challenger D 8 Go de mieux répondre aux besoins des intégrateurs de systèmes et des joueurs.



ASRock AMD Radeon RX 6600 Challenger ITX 8 Go



La carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6600 Challenger ITX 8 Go est équipée du refroidisseur unique Challenger ITX à ventilateur unique et du grand ventilateur axial rayé pour un meilleur flux d'air. Elle offre également le Heatpipe Ultra-fit qui maximise la zone de contact thermique pour fournir une excellente efficacité thermique dans un facteur de forme compact, ainsi que des composants de carte graphique en Super Alloy pour améliorer la stabilité pour un fonctionnement à long terme. Avec un petit facteur de forme et de nombreuses caractéristiques utiles, la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6600 Challenger ITX 8 Go est un choix de premier ordre pour les amateurs de mini PC.



