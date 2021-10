Intel "Alder Lake" présente des problèmes de compatibilité avec les anciennes versions du middleware Denuvo DRM.



Un document d'Intel destiné aux développeurs met en garde les utilisateurs des processeurs Core "Alder Lake" de 12e génération d'Intel contre des problèmes de compatibilité avec certains jeux anciens qui utilisent des versions antérieures de logiciels médiateurs DRM populaires tels que Denuvo. Cela est principalement dû à la nature hybride du cœur du processeur "Alder Lake", qui pourrait confondre le middleware.



Les solutions telles que Denuvo effectuent des vérifications matérielles strictes pour s'assurer que seul un utilisateur valide dans un environnement donné, avec un ensemble de matériel, peut jouer le jeu. Notre article sur l'impact des performances de Denuvo contient plus de détails sur le fonctionnement de la solution.







"Si votre jeu existant ou à venir utilise un middleware DRM, vous pouvez contacter le fournisseur du middleware et confirmer qu'il prend en charge les architectures hybrides en général, et la prochaine plate-forme Intel ADL en particulier. En raison de la nature des algorithmes DRM modernes, il se peut qu'il utilise la détection du processeur et devrait être au courant des prochaines plateformes hybrides.



Intel travaille avec les principaux fournisseurs de DRM tels que Denuvo pour s'assurer que leurs solutions prennent en charge les nouvelles plates-formes", peut-on lire dans le guide du développeur Intel. Alors que cela ne devrait pas poser de problème pour certains des jeux les plus récents (moins de 3 ans) qui utilisent Denuvo, qui sont toujours sous le cycle de vie du support de leurs développeurs, certains des jeux plus anciens peuvent nécessiter des mises à jour.



TOM'S HARDWARE