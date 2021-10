Nanoleaf annonce le produit d'éclairage RVB modulaire Lines.



Vous avez envie d'un éclairage RVB supplémentaire pour faire ressortir votre maison un peu plus que ce que votre PC peut fournir ? Alors les Nanoleaf Lines sont peut-être ce que vous attendiez, car ces bandes de LED RVB modulaires peuvent être montées sur un mur et personnalisées à votre guise.



















Elles ont autant d'utilité que les lumières RVB de votre PC, bien qu'elles puissent évidemment être utilisées pour un éclairage d'ambiance, bien qu'il s'agisse d'un ensemble d'éclairage d'ambiance très coûteux. Les Lines disposent d'un contrôleur intégré, mais peuvent également être contrôlées par une application ou par la voix via la plupart des assistants domestiques populaires. Il est également possible de synchroniser les effets lumineux avec la musique et ce qui s'affiche sur votre écran. Enfin, il y a l'intégration de Razer Chroma Connect. Chaque ligne dispose de deux zones de LED qui peuvent afficher des couleurs individuelles.



Le kit de démarrage est livré avec un total de neuf lignes, ce qui vous coûtera 199.99 Dollars, avec un ensemble de trois lignes supplémentaires pour 69.99 Dollars.



TECHPOWERUP