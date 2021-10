La nouvelle génération de refroidisseurs AIO de Corsair pour Intel Alder Lake en photo.



Les prochains refroidisseurs AIO de Corsair ont récemment été annoncés par la société, en plus des rendus des appareils qui ont été divulgués par VideoCardz. Les nouveaux refroidisseurs seront tous dotés d'un panneau LCD circulaire qui peut afficher des informations telles que la vitesse de la pompe ou la température du CPU. Ils seront également dotés d'un support natif pour les processeurs Alder Lake d'Intel et le socket LGA1700, avec des images montrant le refroidisseur monté sur une carte mère ASUS PRIME Z690 utilisant la mémoire Corsair Vengeance DDR5.























Le radiateur est livré dans des configurations à double et triple ventilateur avec un éclairage ARGB, cependant nous ne pouvons pas dire si les ventilateurs inclus sont un modèle existant ou un nouveau design. La pompe dispose d'un seul câble tressé qui fournit vraisemblablement les connexions USB et de ventilateur pour la carte mère, Corsair devrait annoncer plus de détails sur les nouveaux refroidisseurs la semaine prochaine.



VIDEOCARDZ