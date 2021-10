MSI présente la MEG Z690 ACE, une carte MPG blanche et une possible MAG Z690 Tomahawk.



En prévision de la rumeur selon laquelle les processeurs Core de 12e génération "Alder Lake" d'Intel feront leur apparition fin octobre, les fabricants de cartes mères ont commencé à présenter leurs produits compatibles avec le Socket LGA 1700. D'anciens rapports suggèrent qu'en 2021, Intel ne sortira que des SKU "K" et "KF" non verrouillés, et que les partenaires de cartes mères ne lanceront que des cartes basées sur le chipset Intel Z690. Cette gamme devrait être rejointe par des SKU non K plus abordables au cours de la période T1-2022, ainsi que par des modèles de chipset inférieurs tels que le B660 et le H670.



















La MEG Z690 ACE semble présenter un nouveau schéma de conception avec des shrouds d'E/S arrière en métal moulé sous pression et un habillage or et noir. Le design du shroud I/O est intéressant, car il permet au radiateur VRM situé en dessous de mieux respirer. La carte mère MPG blanche et argentée est probablement la MPG Z690 Force. MSI essaie probablement de la faire rivaliser avec la ROG Strix-A SKU d'ASUS. Le troisième teaser, d'un haubanage en bronze brossé, est probablement la MAG Z690 Tomahawk. Comme la plupart des autres marques, MSI semble avoir une gamme étendue de cartes mères Socket LGA 1700 avec des emplacements mémoire DDR4, bien que les cartes avec DDR4 soient limitées aux séries MAG et PRO d'entrée de gamme. Les cartes de la série MPG de milieu de gamme et de la série MEG pour les passionnés ne sont équipées que de DDR5.



VIDEOCARDZ