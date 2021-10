TECHPOWERUP nous propose le test des : Lexar Desktop Memory DDR4-3200 2x 16 Go.







Lexar est l'une de ces sociétés qui existent depuis assez longtemps pour devenir une marque courante que vous trouverez dans tous les magasins d'électronique. Aux débuts des PC domestiques, l'entreprise était un pionnier de la mémoire flash. Rachetée plus tard par Micron Technology, l'entreprise a de nouveau été mise en vente en 2017. Longsys est devenu le nouveau propriétaire et a rapidement développé les ventes au niveau mondial avec de nombreux lancements de nouveaux produits en rebaptisant certains des best-sellers antérieurs de l'entreprise.



La DDR4 a traversé quelques périodes difficiles, y compris quelques années de stagnation, mais la tendance générale depuis ses débuts en 2014 n'a été que dans une seule direction, celle de fréquences de mémoire de plus en plus élevées, ce qui a entraîné des mises à jour annuelles de la norme JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) à mesure que chaque révision de circuit intégré générationnelle des trois grands fabricants de DRAM - SK Hynix, Micron et Samsung - a progressé avec les avancées technologiques. Actuellement, les processeurs AMD Ryzen Zen 3 (série 5000) et Intel 11e génération prennent tous deux en charge la dernière norme JEDEC DDR4 de DDR4-3200, qui sera la dernière mise à jour majeure de DDR4 avant l'arrivée de DDR5.



De nombreux informaticiens ont utilisé des capacités supérieures à DDR4-4800 sans se demander si les fabricants de processeurs les prenaient en charge. Avec chaque nouvelle génération de CPU, ce plafond de vitesses opérationnelles maximales continue d'augmenter, mais il n'est toujours pas officiellement pris en charge. Lorsque ces kits de mémoire haute fréquence ne démarrent pas, l'utilisateur pense qu'il s'agit d'un mauvais produit, le support technique du fabricant rejette la faute sur les fabricants de cartes mères, qui à leur tour rejettent la faute sur Intel ou AMD, bien qu'AMD et Intel indiquent clairement les valeurs maximales prises en charge dans leurs spécifications. Il s'agit d'une erreur courante dans les avis des utilisateurs sur les sites de vente en ligne, et cela ne fait qu'ajouter à la confusion quant au choix du produit à acheter.



La question qui revient souvent est celle de savoir pourquoi la norme JEDEC existe si personne ne la suit. Eh bien, la réponse simple est qu'une grande partie des ordinateurs utilisés aujourd'hui suivent cette norme, en particulier les produits OEM et les serveurs préfabriqués. En effet, la norme JEDEC est conçue de manière à réduire au minimum les défaillances logicielles potentiellement causées par des erreurs de mémoire système.



Techniquement parlant, tout ce qui dépasse la fréquence de mémoire prise en charge par les fabricants de processeurs est considéré comme un overclock et hors spécifications. Le risque est souvent trop grand pour que les entreprises vendent à grande échelle des ordinateurs dotés d'une mémoire système de niveau performance, et la plupart des systèmes préfabriqués sont donc livrés avec une mémoire moyenne et ne sont souvent même pas configurés de manière optimale.







Qu'est-ce que tout ce que j'ai écrit ci-dessus a à voir avec un kit de mémoire de haute performance et de haute intensité visant à montrer le meilleur de ce que la DDR4 a à offrir ? Pas grand-chose, c'est la réponse, qui est le point sous-jacent de cette question et qui nous amène à la suivante. Que se passe-t-il quand une entreprise vous envoie de la mémoire qui n'est pas la plus chaude du marché ? Eh bien, la mémoire de bureau Lexar évaluée à DDR4-3200 n'est rien d'autre que cela : une mémoire système de base pour l'utilisateur moyen de PC, les utilisateurs qui ont acheté un ordinateur d'origine qui n'est livré qu'avec 8 Go de mémoire système sur un seul module DIMM. Ceux qui ont une station de travail qui a besoin d'une mise à niveau de la mémoire et non d'un remplacement complet.



J'ai été surpris de voir Lexar envoyer un kit de mémoire aussi basique en sachant que la plupart des critiques allaient s'en moquer. Au début, je ne voyais pas à qui je pourrais recommander ce kit. Mais cela m'a fait réfléchir au marché que Lexar essaie d'exploiter. Au début, j'avais moi-même une vision étroite des possibilités offertes par ce kit, car cela fait des années que je n'ai pas eu à compter sur les autres pour obtenir des informations de base sur le fonctionnement des ordinateurs.



Ceci étant dit, sans éclairage RVB ou autre, la lecture de ce livre sera plutôt ennuyeuse pour les amateurs de matériel informatique. Cependant, ceux qui pensent qu'il n'y a rien à apprendre de cet article seront peut-être intéressés par la façon dont ce kit de mémoire se positionne par rapport aux nombreux autres disponibles - vous pourriez être surpris par les résultats. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire ici, alors allons-y !



