Canon fait l'objet d'un procès pour avoir supprimé la fonction de numérisation lorsque l'encre de l'imprimante est épuisée.



Nous sommes nombreux à avoir connu des problèmes d'imprimante. Cependant, vous ne pensez peut-être pas qu'une imprimante ne fournissant pas toutes les fonctions qu'elle annonce en fait partie. Mais une personne a jugé qu'un produit Canon particulier était trompeur dans son marketing.







David Leacraft, de New York, a récemment déposé une plainte en recours collectif contre Canon U.S.A., Inc. Dans sa plainte, M. Leacraft affirme que lorsqu'il a acheté une imprimante tout-en-un Canon, il a été induit en erreur par la publicité de Canon qui affirmait que son imprimante était en fait un appareil multifonction. L'imprimante à laquelle il fait référence est une Canon Pixma MG2522.



Dans la plainte, il est dit que le problème vient du fait qu'une fois que l'imprimante en question atteint un niveau d'encre faible ou nul, les fonctions de numérisation et de télécopie ne sont plus disponibles. Selon Leacraft, cela annule l'affirmation selon laquelle l'imprimante est un appareil multifonction, mais plutôt un appareil à fonction unique si l'imprimante n'a pas d'encre.



Dans un post de 2016 sur le site communautaire de Canon, Canon a répondu à un utilisateur expliquant pourquoi cela se produit. Ils ont posté : " Ces précautions sont en place pour éviter d'endommager l'imprimante en cas de tentative d'impression sans encre. L'imprimante utilise l'encre pour refroidir la tête d'impression pendant le processus d'impression. S'il n'y a pas d'encre, la tête d'impression pourrait être endommagée ou l'unité devrait être réparée."



La réclamation indique qu'il s'agit d'un "problème de conception" de la part de Canon et non d'une mesure de précaution. Les gens achètent des produits Canon en raison de leur excellente réputation et de leur qualité et Canon aurait dû soit concevoir l'imprimante pour ne pas désactiver les autres fonctions lorsque l'encre est épuisée (le "problème de conception"), doit indiquer clairement que ce serait le cas.



Leacraft fait valoir dans son action en justice que, sur le site web de Canon, la société indique que les différentes versions de ses imprimantes tout-en-un sont annoncées comme étant "polyvalentes en matière d'impression, de copie et de numérisation" et qu'elles peuvent "simplement imprimer, copier et numériser". Les photos de la boîte de son imprimante montrent également que l'imprimante est capable de multifonctions.



Il sera intéressant de voir où en sont les tribunaux sur cette question. En tant que consommateur, on veut être averti de toutes les réserves qu'un produit peut avoir avant de l'acheter. Cela permet de garantir une expérience d'achat sans heurts. Cependant, l'entreprise doit souvent décider des informations à inclure ou à exclure lorsqu'elle commercialise son produit.



