Gigabyte lance la carte graphique AMD Radeon RX 6600 Eagle 8G.



Gigabyte Technology Co. Ltd, fabricant leader de matériel de jeu haut de gamme, annonce aujourd'hui une nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 6600 - la Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle 8G. La carte graphique Eagle est le meilleur choix pour ceux qui désirent un design unique optimisé pour l'efficacité énergétique et la durabilité et la possibilité de faire l'expérience d'un incroyable jeu 1080p à haute fréquence.







Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6600 sont basées sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, conçue pour offrir un équilibre optimal entre performances et efficacité énergétique. Offrant 32 Mo de cache Infinity AMD haute performance, 8 Go de mémoire GDDR6, la technologie AMD Smart Access Memory et d'autres fonctionnalités avancées, les nouvelles cartes graphiques sont conçues pour apporter des expériences de jeu de bureau de nouvelle génération au marché de milieu de gamme. Elles prennent également en charge AMD FidelityFX Super Resolution, une solution open-source d'upscaling spatial conçue pour augmenter les taux de trame dans certains titres tout en offrant des expériences de jeu en haute résolution.



Le système de refroidissement Gigabyte Windforce 3X est doté de trois ventilateurs à pales uniques, à rotation alternée, de caloducs en cuivre composite en contact direct avec le GPU, de ventilateurs actifs 3D, d'un système de refroidissement de l'écran et d'un nanolubrifiant en graphène qui travaillent ensemble pour assurer une dissipation efficace de la chaleur. Ces technologies de refroidissement maintiennent les températures basses à tout moment, ce qui se traduit par des performances plus élevées et plus stables.



Le ventilateur central tourne en sens inverse afin d'optimiser le flux d'air pour la dissipation de la chaleur, ce qui permet des performances plus efficaces à une température plus basse. Le refroidissement par écran prolonge le dissipateur thermique pour permettre à l'air de passer, offrant une meilleure dissipation de la chaleur et empêchant l'accumulation de chaleur afin d'améliorer la stabilité. En outre, le nanolubrifiant à base de graphène peut prolonger la durée de vie du ventilateur de 2,1 fois, offrant ainsi une durée de vie presque égale à celle du double roulement à billes tout en assurant un fonctionnement silencieux.



Le design de la carte graphique Eagle est inspiré de la science-fiction avec des matériaux mécaniques, offrant un couvercle transparent et un logo brillant. En outre, la plaque arrière renforce non seulement la structure globale de la carte graphique, mais empêche également le PCB de se plier ou de subir des dommages. Les cartes graphiques GIGABYTE utilisent une alimentation multiphase, offrant une protection contre la surchauffe et un équilibrage de la charge pour chaque MOSFET et permettant au MOSFET de fonctionner à une température plus basse. Les selfs et les condensateurs certifiés Ultra Durable offrent d'excellentes performances et une plus longue durée de vie du système.



