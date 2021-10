Team Group lance de la série spéciale T-FORCE CARDEA A440 Pro pour PlayStation 5.



Peu après l'annonce par Sony des dernières mises à jour de la PS5, T-FORCE, la marque de jeux vidéo de TEAMGROUP, a lancé le SSD M.2 PCIe CARDEA A440 Pro Special Series de T-FORCE pour l'extension du stockage de la PS5. Le SSD utilise la dernière interface PCIe Gen4 x4 et offre jusqu'à 4 To de capacité de stockage. Outre ses incroyables vitesses de lecture et d'écriture, ce SSD est le premier du secteur à être équipé d'un dissipateur thermique en graphène blanc, ce qui témoigne de l'engagement de TEAMGROUP à offrir le meilleur à ses utilisateurs. Le SSD sera disponible sur les principales plateformes de commerce électronique à la fin du mois d'octobre 2021.







Le SSD M.2 CARDEA A440 Pro Special Series de T-FORCE pour l'extension de stockage de la PS5 utilise la dernière interface PCIe Gen4 x4 et offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 7 400/7 000 Mo/s. Selon les tests internes du laboratoire T-FORCE, le SSD peut atteindre une vitesse de lecture de 6 600 Mo/s lorsqu'il est installé sur une PS5 et 100 Go de jeux peuvent être transférés de la console au SSD en seulement 80 secondes. Pendant la transmission, le chargement et la lecture des jeux, le SSD peut améliorer le refroidissement de 16 % pour aider les joueurs à sauvegarder leurs brillantes parties à des vitesses ultra rapides et garantir une expérience de jeu ultime.



Le SSD M.2 de la série spéciale T-FORCE CARDEA A440 Pro est équipé d'un dissipateur thermique blanc ultra-fin breveté pour faciliter l'extension du stockage sur le PS5. La technologie brevetée de dissipation en graphène (brevet taïwanais n° : I703921 ; brevet chinois n° : CN 211019739 U ; brevet américain n° : US 11,051,392 B2) est conçue pour être ultra-mince et offrir suffisamment d'espace à l'intérieur de la console pour une ventilation et un refroidissement efficaces. Les joueurs peuvent simplement installer le SSD pour un stockage inimaginable et profiter des jeux PS5 sans contraintes de stockage.



