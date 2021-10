Le logiciel de benchmarking CapFrameX reçoit le support officiel de l'Intel Core i9-12900K.



L'outil de benchmarking GPU CapFrameX de ComputerBase a récemment été mis à jour pour prendre en charge les processeurs hybrides de bureau de 12e génération d'Intel, y compris le Core i9-12900K. La dernière version bêta lit et affiche correctement la télémétrie des cœurs haute performance (Golden Cove) et haute efficacité (Grace Mont) en utilisant le CPUID du processeur et son registre EAX. Le logiciel peut également afficher des informations sur les graphiques Xe-LP intégrés s'ils sont activés, en plus de la suite habituelle de lectures de charge, de tension, de consommation d'énergie et de température du CPU.



















CapFrameX v1.6.6 Beta Changelog



Nouvelles fonctionnalités



- Support pour les CPU Intel Alder Lake (informations sur les capteurs et détection des performances et des cœurs efficaces)

- Déplacement des fichiers d'enregistrement dans différents dossiers de l'arborescence par glisser-déposer (l'arborescence doit être épinglée).

- L'état de ResBar, GameMode et HAGS est sauvegardé dans les fichiers d'enregistrement et inclus dans l'expandeur d'informations système.

- Notifications dans CX pour envoyer des messages importants à tous les utilisateurs au démarrage de l'application si nécessaire.

- Valeurs de superposition accessibles par http et web socket (liens fournis dans le menu options)



Améliorations



- Démarrage automatique à l'aide d'une tâche planifiée pour supprimer l'invite UAC.

- La barre de recherche de la liste des enregistrements affiche désormais également le nombre d'enregistrements dans le répertoire actuel.

- Les options d'historique d'exécution et d'agrégation ont été déplacées de la page Superposition à la page Capture, car elles sont davantage liées au processus de capture.

- Compression supplémentaire des formats d'entrée de la superposition afin d'afficher davantage d'entrées sans problème.



Correction de bugs



- Corrections possibles de plantages concernant le gestionnaire de sons et les entrées de superposition.

- La version du système d'exploitation ne s'affichait pas dans l'expandeur d'informations système.



Le journal des modifications et un lien pour télécharger la dernière version bêta 1.6.6 se trouvent ci-dessous.



- Release CapFrameX v1.6.6 bêta : Cliquez ICI.



