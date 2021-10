Les refroidisseurs liquides MSI supportent le socket LGA 1700 d'Intel.



Avec l'arrivée prochaine des processeurs Intel de nouvelle génération, MSI est fier d'annoncer que toutes nos gammes de refroidisseurs liquides supportent entièrement le nouveau type de socket. Chaque fois que les processeurs changent, les sockets changent aussi. Nous voulions donc que la mise à niveau du processeur soit une tâche facile avec nos refroidisseurs. Pour inaugurer une nouvelle génération de CPU, nous avons fait en sorte que nos refroidisseurs liquides soient équipés du socket ou que les utilisateurs puissent facilement s'en procurer un.















Tous les refroidisseurs de liquide MSI supporteront le prochain socket LGA 1700 d'Intel. Pour les modèles MEG CORELIQUID S Series, MAG CORELIQUID C Series et MAG CORELIQUID P Series, le socket est déjà inclus. Si vous avez le MEG CORELIQUID série K et le MAG CORELIQUID série R, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour savoir comment obtenir un support LGA 1700. Veuillez noter qu'une version 2 des séries MPG CORELIQUID K et MAG CORELIQUID R sera lancée en octobre. Les modèles de la version 2 auront le support LGA 1700 déjà inclus dans la boîte. Les modèles de la version 2 seront clairement étiquetés et différenciés sur chaque détaillant pour éviter toute confusion. Vous n'avez PAS besoin de vous inscrire pour obtenir un support gratuit si vous achetez un modèle de la version 2.



Modèles éligibles :



- MAG CORELIQUID 360R,

- MAG CORELIQUID 280R,

- MAG CORELIQUID 240R,

- MPG CORELIQUID K360,

- MPG CORELIQUID K240.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP