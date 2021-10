Virgin Secrets.

Sortie DVD/BLURAY du 20 septembre 2021.







Durée : 1h35.



Genre : Thriller.



Avec : Nick Robinson, Amy Ryan, Greg Kinnear, Brian Cox, Margaret Qualley, Connor Jessup, Blythe Danner, Janaya Stephens.



Résumé : Ronnie a tout du jeune homme parfait : il est séduisant, issu d’une famille aisée, et il s’apprête à rejoindre une prestigieuse université. Mais par-dessus tout, il accompagne la fille la plus en vue du Lycée, Mélissa, au bal de fin d’année. Seulement ce soir-là, l’inimaginable se produit. 5 ans plus tard, alors que la famille de Ronnie se remet à peine de sa mort, Mélissa se présente à leur domicile, enceinte de plusieurs mois. Ce qu’elle leur annonce dépasse l’entendement : Ronnie serait le père de l’enfant.



Accord parental souhaité.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 5.9/10 (Votants : 4 168 Internautes).



GUIDE-RAPIDE