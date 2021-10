[TEST JEU PC] FIFA 22.

EA SPORTS nous propose un nouveau jeu PC : FIFA 22.







Éditeur : EA SPORTS.



Sortie France : 01 octobre 2021.



Genre(s) : Sport.



Thème(s) : Football.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.



Mode(s) : Jouable en solo/Multi sur le même écran/Multi en local/Multi en ligne/Multi en coopératif/Multi en compétitif.



Langue de la version disponible en France : Voix en français/Textes en français.















Résumé : FIFA 22 est une simulation de football éditée par Electronic Arts. Comme chaque saison, le jeu offre son lot d'améliorations techniques pour toujours plus de réalisme ainsi que des animations et des comportements toujours plus poussés. Les modes carrière et Ultimate Team disposent également de nouveaux ajouts.



Un trailer (Version console) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



