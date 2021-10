TECHPOWERUP nous propose le test de la : AMD Radeon RX 6600.



AMD a présenté aujourd'hui la carte graphique Radeon RX 6600, un ajout rapide à la dernière génération de GPU de la société qui rétablit la concurrence dans tous les prix de l'espace GPU. La RX 6600 fait suite à la RX 6600 XT lancée en août. Il est positionné comme une carte de performance pure 1080p qui vous permet de jouer à n'importe quel titre AAA ou e-sport actuel avec des paramètres assez élevés, à 1080p avec 60 Hz. Étant donné que le 1080p reste la résolution de jeu la plus populaire depuis 12 ans, cette carte a du pain sur la planche.







La Radeon RX 6600 est basé sur le même silicium Navi 23 de 7 nm que le RX 6600 XT. Alors que son grand frère exploite au maximum le silicium, en activant les 32 unités de calcul RDNA2 et les 2 048 processeurs de flux, le nouveau RX 6600 est doté de 28 CU sur 32, ce qui correspond à 1 792 processeurs de flux. Il dispose de la même quantité de mémoire (8 Go), sur la même interface mémoire GDDR6 de 128 bits de large, ainsi que de la même mémoire Infinity Cache de 32 Mo. La seule différence réside dans la vitesse de la mémoire. Le RX 6600 a une mémoire GDDR6 de 14 Gbps au lieu de la mémoire de 16 Gbps du RX 6600 XT (224 Go/s contre 256 Go/s de bande passante).



Comme vous l'avez remarqué ci-dessus, la Radeon RX 6600 n'a pas de design de référence et le lancement est entièrement géré par les partenaires d'AMD. Nous avons avec nous la PowerColor Radeon RX 6600 Fighter, l'implémentation RX 6600 personnalisée la plus abordable de la société. Elle est dotée d'un design plutôt basique, d'une solution de refroidissement avec un dissipateur à ailettes en aluminium ventilé par une paire de ventilateurs et, surtout, de dimensions compactes de moins de 20 cm de longueur, d'une épaisseur de 2 fentes et d'une hauteur totale (pas plus haute). La carte est alimentée par un seul connecteur à 8 broches et respecte les fréquences d'horloge de référence d'AMD. AMD propose la RX 6600 à un prix de départ (lire : prix fantaisiste) de 330 $, soit 50 $ de moins que la RX 6600 XT. Dans le monde réel, nous nous attendons à ce que le prix de cette carte soit supérieur à 600 Dollars.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP