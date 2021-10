Dell revoit le PC Alienware Aurora pour lui donner une allure élégante, un meilleur flux d'air et des performances accrues.



Alienware approche à grands pas de son 25e anniversaire, et pour célébrer cette occasion spéciale, Dell offre à la marque emblématique un relooking visuel et fonctionnel pour le nouvel ordinateur de bureau Alienware Aurora. Oui, quand on atteint l'âge adulte, c'est généralement le bon moment pour envisager un nouveau look. L'ordinateur de bureau remanié conserve son langage de conception de marque, mais dans un moule différent visant à améliorer considérablement le flux d'air tout en réduisant le bruit.







Dell affirme avoir conçu (ou redessiné, en fait) l'Alienware Aurora de l'intérieur vers l'extérieur, dans le but d'harmoniser les performances, de faciliter les mises à niveau et d'optimiser l'acoustique. Il en résulte un autre châssis de forme unique avec un volume interne 1,5 fois supérieur à celui de l'Aurora R12 ou R10.







Selon Dell, il s'agit d'une " conception à ciel ouvert ", bien que ce terme soit utilisé de manière assez vague. Quoi qu'il en soit, le résultat de cette nouvelle conception est que Dell affirme avoir réussi à augmenter le volume interne du châssis de 50 %, tout en n'augmentant que légèrement l'encombrement global. Outre la réorganisation de l'agencement, Dell met en avant une gestion plus efficace des câbles, une meilleure circulation de l'air et une acoustique améliorée.



Selon Dell, le fait de libérer autant d'espace supplémentaire change la donne, mais cela ne suffit pas à améliorer la circulation de l'air. Une nouvelle conception thermique est également en jeu, avec la prise en charge de quatre ventilateurs de 120 mm et, en option, un refroidissement liquide.







"L'Aurora répond à la demande d'une plus grande efficacité du flux d'air en aspirant l'air frais par les voies d'air en forme de nid d'abeille situées à l'avant de l'ordinateur de bureau, en le faisant passer sur la carte mère et les composants de performance avant de l'évacuer par l'arrière du châssis ", explique Dell.



Par rapport à la dernière génération, Dell affirme que le nouvel Aurora est jusqu'à 16 % plus silencieux en veille, jusqu'à 9 % en cas de surcharge du processeur et jusqu'à 15 % en cas d'overclocking.



Tout cela varie selon la configuration, mais les acheteurs de l'Alienware Aurora peuvent s'attendre à une machine plus silencieuse et plus performante, d'après les déclarations de Dell. De combien ? Dell affirme que ses propres tests ont montré une augmentation de 5 % des performances de la même carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 dans le nouvel Aurora, par rapport à l'Aurora R12.







Il y a au moins un compromis qui accompagne tout cela. Dell affirme avoir construit une carte mère personnalisée (lire : propriétaire) avec des connexions d'alimentation placées vers le bord. Cela permet d'éviter toute obstruction du flux d'air et de ne pas avoir à recourir à une carte fille pour gérer les tâches d'E/S frontales : chaque port USB est directement relié à l'architecture centrale. Cela signifie également que vous n'aurez pas à remplacer le processeur par une alternative standard, si vous souhaitez mettre à jour les entrailles.



Comme prévu, le système AlienFX personnalisable fait partie du package. Ce qui n'était peut-être pas prévu, cependant, c'est l'inclusion d'une fenêtre latérale transparente. C'est une première pour un ordinateur de bureau Alienware. En outre, les acheteurs peuvent opter pour un cache-câbles magnétique pour aider à cacher les câbles de lecture, quelque chose que Dell a dit avoir conçu en pensant aux joueurs d'esports (puisque l'arrière est parfois vu dans les diffusions).



Le prix, la disponibilité et les options de configuration n'ont pas encore été annoncés, alors restez à l'écoute. En outre, vous pouvez suivre un livestream spécial Alienware aujourd'hui à 15 heures ET.



