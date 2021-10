Le légendaire Commodore C65 super-rare est sur le point d'être ressuscité pour la gloire du rétrojeu.



Peut-être que quelque part dans un univers parallèle, le Commodore 65 a permis à Commodore de poursuivre sa lancée et a eu encore plus de succès que le légendaire Commodore 64 sur lequel les vieux comme moi se sont fait les dents à l'époque. Dans cet univers, cependant, le C65 n'a jamais dépassé le stade de prototype, nous laissant nous demander ce qui aurait pu se passer. Nous ne le saurons jamais, mais une résurrection modernisée de ce prototype méconnu est en pré-commande et pourrait bien voir le jour.







Les prototypes du C65 original surgissent sur eBay de temps en temps, avec des vendeurs qui cherchent à marquer un gros jour de paie pour le matériel vintage. En 2018, par exemple, un prototype de Commodore 65 (également connu sous le nom de C64DX) a été listé pour environ 28 000 Dollars. Et en 2019, il y avait un listing au Royaume-Uni qui, au moment où nous avons écrit l'article, était monté à environ 17 100 Dollars d'enchères.







Le C65 n'est jamais sorti dans le commerce, mais il conserve un attrait rétro pour les collectionneurs et les geeks. Parmi les passionnés du PC qui n'a jamais existé figure Paul Gardner-Stephen, qui a commencé en 2014 à collaborer avec le Museum of Electronic Games & Art pour le ramener à la vie. C'est ainsi qu'est né le projet Mega65.



Mega65 n'est pas un émulateur, mais une conception open-source, basée sur un FPGA, avec une base 8 bits. Il est environ 40 fois plus rapide qu'un Commodore 64, ce qui pourrait le qualifier d'ordinateur 8 bits le plus rapide de tous les temps, selon le développeur.



"Le MEGA65 est conçu pour offrir une compatibilité à la fois avec le C64 et le C65 et il est déjà hautement compatible. Comme il s'agit d'un logiciel libre, la compatibilité continuera de s'améliorer avec le temps", note M. Gardner-Stephen.







Voici un récapitulatif du matériel :



- Puissant FPGA Xilinx Artix A7 200T pour le circuit intégré principal, FPGA MAX 10 supplémentaire pour la récupération,

- Clavier rétro à base de Cherry MX de qualité incroyable avec cadre métallique,

- Capuchons de touches à double effet qui dureront toujours,

- Boîtier professionnel en plastique moulé de style C65 avec support pour des ports supplémentaires et autres modifications,

- Fonctions modernes telles qu'un réseau local rapide de 100 Mbps, deux emplacements pour carte SDHC, vidéo numérique, etc,

- Un potentiel chiptune impressionnant : 4 SID, OPL2 (wip), 4 canaux audio 16 bits basés sur le DMA dans le FPGA,

- Le clavier FPGA permet un contrôle facile et une reconfiguration aux besoins individuels,

- CPU 8 bits 40MHz, RAM rapide 384 Ko, RAM série 8 Mo (wip),

- Contrôleur vidéo VIC-IV avec connecteurs VGA et vidéo numérique,

- Sortie vidéo numérique et analogique utilisable en même temps,

- Prise audio stéréo 3,5 mm à 4 broches. L'audio est également envoyé sur le connecteur vidéo numérique,

- Connecteurs Pmod internes pour extensions supplémentaires telles que Tape, Userport, mémoire supplémentaire ou SIDs réels,

- Port programmateur JTAG/FTDI pour des tests rapides, le flashage des flux binaires, le débogage et le codage,

- Supporte les lecteurs Commodore 1541, 1571, 1581 via le port IEC,

- Horloge temps réel alimentée par pile (pile CR1220 non incluse),

- Le clavier s'adapte au boîtier original du Commodore 65.



Vous pouvez voir certaines des commodités modernes sur la fiche technique, comme les commutateurs de touches Cherry MX et un emplacement pour carte SD. Et bien qu'il ne soit pas mentionné dans la liste, il dispose également d'une sortie HDMI. Certaines des spécifications de base ont également été renforcées pour la modernité.



Le prototype original du C65 était doté d'un processeur CSG 4510 R3 cadencé à 3,54 MHz (ce qui est archaïque aujourd'hui, mais le C64 fonctionnait à 1 MHz), d'une puce graphique VIC-III, de 128 Ko de RAM extensible et d'un lecteur de disquettes interne de 3,5 pouces.



Vous trouverez plus de détails sur le projet Mega65 sur sa page d'accueil. En outre, Trenz Electronic accepte les précommandes pour le C65 revitalisé, au prix de 666.66 euros, soit environ 773 $ en devise américaine.



HOTHARDWARE