Logitech présente la technologie sans fil Logi Bolt.



Logitech lance la nouvelle technologie sans fil Logi Bolt, conçue pour relever les défis informatiques et offrir une connectivité sans fil solide et sécurisée avec une compatibilité de plate-forme quasi universelle. Logitech apportera la technologie Logi Bolt aux entreprises à l'échelle mondiale afin d'améliorer la productivité.







La nouvelle technologie sans fil Logi Bolt sera prise en charge par les produits nouveaux et à venir de Logitech, notamment le clavier Logitech MX Keys Mini, récemment lancé. Logitech a conçu Logi Bolt pour relever les défis informatiques qui peuvent apparaître, que les utilisateurs occupent le bureau ou travaillent à distance.







Caractéristiques principales de la technologie sans fil Logi Bolt :



Sécurité



La technologie sans fil Logi Bolt offre un niveau sécurisé de connectivité sans fil pour les périphériques sans fil des souris et claviers Logitech avec le mode de sécurité Bluetooth Low Energy 1, niveau 4, lorsqu'ils sont associés à un récepteur USB Logi Bolt, également connu sous le nom de mode "connexions sécurisées uniquement".



Signal robuste



Les récepteurs USB Logi Bolt fournissent également une connexion solide, fiable et sans perte de signal jusqu'à 10 mètres (33 pieds), même dans des environnements sans fil encombrés, avec une latence moyenne jusqu'à huit fois inférieure dans de nombreux cas à celle d'autres protocoles sans fil couramment déployés dans des environnements d'entreprise encombrés et bruyants.



Grande compatibilité



Les périphériques Logi Bolt sont plus universellement compatibles que la plupart des grandes marques de périphériques sur le marché. Leurs connexions sont fiables, ce qui permet aux responsables informatiques de s'approvisionner, d'acheter et de distribuer efficacement sans problèmes de compatibilité ou de connectivité, et ils fonctionnent avec à peu près tous les systèmes d'exploitation et toutes les plateformes, notamment : Windows, macOS, iOS, iPadOS, Linux, Chrome OS et Android. Les utilisateurs peuvent se connecter via les récepteurs USB Logi Bolt lorsque la sécurité et la puissance du signal sont primordiales, ou en utilisant la technologie sans fil Bluetooth Low Energy installée sur l'ordinateur hôte, ce qui donne aux responsables informatiques la flexibilité nécessaire pour déployer les souris et claviers sans fil Logi Bolt sur toutes les plateformes, fonctions et systèmes d'exploitation.



Les dispositifs Logitech dotés de la technologie Logi Bolt sont disponibles en précommande dès maintenant auprès des revendeurs Logitech du monde entier.



Pour en savoir plus sur la nouvelle technologie sans fil Logi Bolt, rendez-vous sur le site de Logitech.



VORTEZ