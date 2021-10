MSI nous propose un nouveau PC de bureau : Le PRO DP130.



MSI présente le PC de bureau PRO DP130, compact et peu encombrant, conçu pour les affaires et la productivité et équipé des processeurs Intel Core de 11e génération. Le PRO DP130 de MSI est doté d'un châssis tour d'un volume de 13 litres dont le style s'inspire du bambou naturel - élégant et haut. Le PRO DP130 supporte jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4 et peut être équipé d'un Intel Wi-Fi 6E AX210.







Développez une base solide avec un design élégant



La série MSI PRO DP130 a été inspirée par la persévérance, la transformation et le raffinement du bambou naturel - élégant, grand et fort.



Une productivité efficace pour un flux de travail plus rapide



Le MSI PRO DP130 est parfait pour les entreprises qui souhaitent maximiser leur productivité. Ce PC 13L est équipé d'un processeur Intel i7-11700, de 64 Go de mémoire DDR4 3200MHz et de la toute dernière technologie Wi-Fi 6E - prêt à affronter toute charge de travail moderne avec une grande efficacité. Équipé d'un port VGA, HDMI et DP, le MSI PRO DP130 peut prendre en charge jusqu'à trois écrans. Il peut également être configuré avec des graphiques discrets NVIDIA GeForce pour alimenter des applications multimédia et répondre à diverses applications professionnelles.



Soyez plus productif grâce à des outils flexibles



La série de PC MSI PRO DP130 est dotée du logiciel exclusif MSI Center de MSI. Les fonctionnalités comprennent Smart Priority, qui permet aux utilisateurs d'organiser leur travail, et Sound Tune, qui permet d'éliminer les bruits de fond pendant les réunions en ligne. En outre, pour soutenir votre entreprise, le MSI PRO DP130 est doté de la fonction FW TPM, ce qui vous permet de bénéficier d'un environnement plus sûr pour vos informations professionnelles et de ne pas vous inquiéter des problèmes de sécurité des informations.



Spécifications du PC de bureau MSI PRO DP130 Séries :



PROCESSEUR :



- Intel Core i7-11700/ i7-11700F,

- Intel Core i5-11400/ i5-11400F,

- Intel Core i3-10105/ i3-10105F,

- Pentium Gold G6405.



- Système d'exploitation : Windows 10 Home (mise à niveau gratuite pour Windows 11, lorsque disponible),

- Chipset : Intel H510,

- Stockage : 1x M.2 SSD/1x 3.5" HDD,

- Mémoire : 2x DDR4 3200 MHz U-DIMM, jusqu'à 64 Go.



- Graphique :



- GeForce GT 1030 2GD4 LP OC,

- N730K-2GD5HLP/OC ou Intel IGD.



- Son : Realtek ALC897,

- LAN : Intel I219-V,

- Wi-Fi : Intel Wi-Fi 6E AX210/Intel Wireless AC 3168 (l'un ou l'autre).



- Ports USB :



- 4x USB 3.2 Gen1 Type A,

- 6x USB 2.0 Type A.



- Ports de sortie vidéo : 1x sortie DP (1.4)/1x sortie HDMI (2.0)/1x sortie VGA,

- Ports audio : 2x entrée micro, 1x sortie casque,

- Autres ports : 1x RJ45/1x PS/2/2x antenne WiFi/1x port COM/1x prise DC,

- Alimentation : 350W TFX PSU,

- Volume : 13-Litres,

- Dimensions (WHD) : 97 x 340 x 430,2 mm/(3,82 x 13,39 x 16,94 pouces),

- Poids net : 4.53 kg (9.99 lbs).



Pour en savoir plus sur le PC MSI PRO DP130 destiné aux entreprises et à la productivité, rendez-vous sur MSI.com.



VORTEZ