Dell présente un écran LCD équipé d'une caméra pop-up et d'un microphone antibruit.



Le S2722DZ est un écran LCD WQHD de 27 pouces destiné aux vidéoconférences. Il est équipé d'une caméra pop-up intégrée, d'un microphone antibruit et de deux haut-parleurs de 5 watts. Il est disponible en noir ou en blanc.











L'angle de vision horizontal et vertical est de 178 degrés sur ce panneau LCD, qui dispose d'un système IPS, d'une technologie de synchronisation de l'affichage compatible avec AMD FreeSync, d'une luminosité de 350 cd/m2, d'un rapport de contraste de 1 000:1, d'un temps de réponse de 4 ms, d'une couleur d'affichage maximale de 16,7 millions de couleurs et d'un angle de vision horizontal et vertical de 178 degrés. Les interfaces disponibles sont les suivantes : HDMIx1, DisplayPortx1, USB Type-Cx1, sortie audio x1, USB3.2 Gen.1 x2, etc. Les dimensions externes sont les suivantes : largeur 611,6 mm, profondeur 174,7 mm et hauteur 400 mm.



Doté d'une caméra pop-up intégrée, d'un microphone antibruit et de deux haut-parleurs de 5W, le "S2422HZ" est un écran LCD pour vidéoconférences avec un écran LCD couleur de 24 pouces.



L'angle de vision horizontal et vertical est de 178 degrés sur cet écran LCD, qui dispose d'un système IPS, d'une technologie de synchronisation de l'affichage compatible avec AMD FreeSync, d'une luminosité de 250 cd/m2, d'un rapport de contraste de 1 000:1, d'un temps de réponse de 4 ms, d'une couleur d'affichage maximale de 16,7 millions de couleurs et d'un angle de vision horizontal et vertical de 178 degrés. Les interfaces disponibles sont les suivantes : HDMIx1, DisplayPortx1, USB Type-Cx1, sortie audio x1, USB3.2 Gen.1 x2, etc. Les dimensions extérieures sont les suivantes : 537,8 mm en largeur, 174,7 mm en profondeur et 378,4 mm en hauteur.



Le "S3222HS" est un écran à cristaux liquides Full-HD de 32 pouces avec un panneau incurvé qui utilise une surface en verre incurvée pour afficher les informations.



En outre, l'écran LCD est un système VA et la technologie de synchronisation de l'affichage est compatible avec AMD FreeSync. La luminosité maximale du panneau LCD est de 300 cd par mètre carré (cd/m2), le rapport de contraste est de 3 000 : 1, la vitesse de réponse est de 4 millisecondes et la couleur d'affichage maximale est de 16,7 millions de couleurs. Les angles de vue horizontal et vertical sont de 178 degrés. L'interface se compose de HDMI x2, sortie audio x1, et ainsi de suite.



Les dimensions externes sont les suivantes : 709,22 mm en largeur, 217,05 mm en profondeur et 448,11 mm en hauteur.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D