Application Cooler Master MasterPlus+ 1.7.0 pour Windows 11.







À l'instar des autres fabricants de matériel informatique et en particulier dans le domaine du gaming, Cooler Master a publié une nouvelle version de son logiciel de configuration des périphériques de jeu de la marque afin d'ajouter le support du système d'exploitation Windows 11.







La version 1.7.0 du logiciel MasterPlus+ a en effet été publiée en cette mi-octobre et, outre le support de Windows 11, celle-ci autorise le fonctionnement de la souris MM731 avec le récepteur universel. Une modification d'éclairage RGB a également été effectuée pour les bureaux de jeu GD120 ARGB et GD160 ARGB.



Tous les périphériques Cooler Master sortis ces dernières années sont supportées par l'application unifiée MasterPlus+ comme les claviers, pavés numériques, souris, tapis de souris, bureaux de jeu, casques audio, contrôleurs LED, boîtiers, ventilateurs, kits de refroidissement liquide ou encore les bandeaux lumineux. Bref, une sacrée panoplie de matériels. Grâce au MasterPlus+, il est par exemple possible de programmer les boutons et touches, de créer des macros et des profils. Evidemment, MasterPlus+ permet également de configurer l'éclairage des LED RGB (couleurs, effets)...



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Télécharger



- Application Cooler Master MasterPlus+ 1.7.0 pour Windows 7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



